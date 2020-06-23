新华社比什凯克6月23日电 专访：“没有人授权美国政客决定世界秩序”——访吉尔吉斯斯坦共产党人党主席马萨利耶夫

新华社记者关建武 努尔然

“这是美国干涉别国内政的又一例证。我们共产党人反对这样的行为，没有人授权美国政客决定世界秩序。”谈到美方日前将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法，吉尔吉斯斯坦共产党人党主席伊斯哈克·马萨利耶夫这样表示。

马萨利耶夫日前在比什凯克接受新华社记者专访时指出，美方蓄意将这一抹黑新疆人权状况的法案签署成法是对中国内政的粗暴干涉。他曾多次到访中国，对包括维吾尔族在内新疆各少数民族群众生活质量不断改善印象深刻。

马萨利耶夫认为，美国政客罔顾事实，恶毒攻击中国政府治疆政策，意在分散美国民众对政府抗疫不力、经济重启困难、种族歧视严重等国内问题的关注，同时通过海外树敌以“制造紧张态势，满足军工联合体等利益集团诉求”。

“美国不需要繁荣发展的阿富汗，不需要中亚国家拥有稳定的经济体系，他们需要的是紧张的局势。”他认为，尽管恐怖主义、极端主义、分裂主义是公认的人类社会的共同敌人，但是美国政客一向根据自己的利益需要搞双重标准。

马萨利耶夫批评说，美国政客自视为“全球民主中心”，认为发生在世界上的每件事都应该按照他们的设想进行，他们迷信美国的制度才是最理想的制度，不能容忍其他国家选择符合本国国情的发展道路。

马萨利耶夫认为，美国政客视中国为美国利益主要威胁，采取各种手段干涉中国内政，破坏中国稳定、遏制中国发展。“美国从不掩饰其对全球霸权的迷恋，但其更多是通过威胁、制裁和武力，而不是依靠自身经济实力或科技进步来实现。”

“中国是有着坚定发展信念和明确发展目标的国家，我对中国共产党带领中国人民克服发展道路上的各种困难充满信心。”马萨利耶夫说。

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