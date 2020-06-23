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意大利新冠疫情继续缓解 单日病亡人数创新低

2020年06月23日10:35  来源：新华网
 

　　新华社罗马6月22日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门22日发布的新冠疫情数据显示，该国疫情继续缓解，当天新增死亡病例23例，为3月3日以来最低的单日病亡人数。

　　数据显示，该国当天新增新冠确诊病例218例，累计确诊238720例；新增治愈病例533例，累计治愈183426例；新增死亡病例23例，累计死亡34657例；现有新冠患者20637人，较前一天减少335人。

　　现有患者中，18472人在居家隔离，2038人在医院接受普通治疗，127人在重症监护室接受治疗，普通住院病例和重症病例分别比前一天减少276例和21例。

　　意大利民事保护部门当天举行仪式，感谢该部门工作人员及志愿者为应对疫情作出的贡献。该部门有15万名工作人员和志愿者在全国各地参加卫生、后勤、联络等工作。意大利总理孔特在仪式上感谢医护人员在危急时刻挺身而出，带给人民希望。

　　另据统计，意大利有超过2.9万名医护人员在此次疫情中感染新冠病毒，其中至少169名医生和40名护士不幸丧生。

　　意大利外长迪马约和到访的德国外长马斯当天共同对媒体表示，欧盟各国应在疫情后团结合作，以重启欧洲经济。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”，从6月3日起允许跨大区旅行并向部分欧洲国家开放边界，从6月15日起允许儿童夏令营、舞厅、电影院、剧院和其他文化场所重新开放。

(责编：于洋、刘洁妍)
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