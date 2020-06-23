澳人口第二大州延长紧急状态

澳大利亚维多利亚州21日决定延长紧急状态4周，至7月19日。维州新冠疫情近日反弹，连续5天单日新增新冠确诊病例为两位数。

【社区传播】

维州21日的数据显示，维州新增确诊病例19例，累计确诊1836例，占澳大利亚全国累计确诊病例的大约四分之一。

近日新增确诊病例多因社区传播。维州卫生部长珍妮·米卡科斯说，大约210例确诊病例据信在社区感染。她批评一些家庭在防疫限制放松后组织大型聚会，一些感染者导致疫情扩散。

维州20日决定22日起重新收紧防疫举措，将家庭访问人数上限降至5人，户外活动聚集人数上限降至10人，直到7月12日。维州6月1日起一度放松防疫限制，允许至多20人在室内或户外聚集。

米卡科斯在维州首府墨尔本市说：“我们的确担心这几天增加的病例，形势依然严峻。”

【保持警惕】

维州警方将加大执法力度，重点监督出现疫情的郊区和度假景点。维州学校下周起放假。违反防疫规定将面临最多1652澳元（约合7980元人民币）罚款。

澳大利亚其他地区最近几周少有新增确诊病例。维州疫情小幅反弹令其他州警惕。为防控疫情，昆士兰州和西澳大利亚州分别于3月和4月关闭州边界。这两州州政府说，将根据维州疫情状况决定是否重开州边界。

昆士兰州副州长史蒂文·迈尔斯说：“我们最不想做的就是重新开放边界，让很多人来到这里，比如来过学校假期，在我们州传播新冠病毒，迫使我们重新施行防疫限制举措。”

不过，在澳大利亚卫生官员看来，尽管维州疫情小幅反弹，全国范围感染病例数依然“非常低”，因而无须要求人们戴口罩。

澳大利亚最大的行业组织之一澳大利亚工业集团担忧，维州延长防疫限制举措将使经济重启更加困难。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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