原标题：专访：“一带一路”倡议有助于建立国际关系新框架——访埃及开罗大学经济与金融法教授贾巴拉

新华社开罗6月22日电 专访：“一带一路”倡议有助于建立国际关系新框架——访埃及开罗大学经济与金融法教授贾巴拉

新华社记者李碧念 玛尔瓦·叶海亚

“中国提出的‘一带一路’倡议在双赢的伙伴关系基础上，为国家间交往提供了一个更加公平的模式，有助于建立国际关系新框架。”埃及开罗大学经济与金融法教授瓦利德·贾巴拉日前在开罗接受新华社记者电话采访时说。

贾巴拉说，作为全球第二大经济体，中国真正了解其他国家在经济上遇到的挑战，愿意与“一带一路”沿线国家加强合作，扩大各领域交流，与合作伙伴共享发展福利。此外中国还提出很多措施，促进“一带一路”沿线国家中小企业发展，从而创造大量就业机会。

他表示，埃及是最早响应“一带一路”倡议的国家之一，目前两国在该倡议框架下，实施了泰达工业园区、新首都中央商务区等多个大型项目，是双赢伙伴关系的重要案例。

他指出，“通过‘一带一路’倡议，中国将促进多边主义和世界团结。”“一带一路”不仅是有关经贸的倡议。在新冠疫情发生后，全球都看到了中国在防控疫情方面做出的成绩，因此公共卫生也将成为“一带一路”合作的重要领域。

贾巴拉认为，疫情过后，“一带一路”沿线国家与中国的联系将进一步加强。“一带一路”沿线国家可以借鉴中国的大数据技术，尤其是中国在疫情期间推出的“健康码”，可以快速了解民众的近期活动路线，是防控疫情非常有用的经验。

“虽然一些‘一带一路’项目因疫情而暂停，但相信一旦疫情结束，这些项目会立刻重新启动。中国和‘一带一路’沿线国家还将开辟新的合作领域，例如医疗和公共卫生等。”贾巴拉说。

去年11月，贾巴拉曾到访北京、宁波和杭州等中国城市，对中国在扶贫、改善民众生活等方面的进步印象深刻。他说：“在访问中国之后，我发现中国的快速发展远远超出预想。中国在减少贫困和改善公民生活方面有着成功经验，值得其他国家学习。”

在宁波和杭州访问期间，贾巴拉还调研了机器人产业和高新技术产业发展，对此印象十分深刻。“高新技术产业也将成为中国与‘一带一路’沿线国家合作的重要领域。”贾巴拉说。

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