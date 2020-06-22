综述：“云端”音乐会传递中法携手抗疫情谊

新华社巴黎6月21日电综述：“云端”音乐会传递中法携手抗疫情谊

新华社记者刘金辉

在第39届法国音乐节开幕之际，巴黎中国文化中心21日携手中国歌剧舞剧院民族乐团、旅法艺术家举行“艺术抗‘疫’ 国韵流芳”——“云端”中国传统民族音乐会，传递中法两国人民守望相助、共同抗疫的深厚情谊。

在“云端”音乐会上，演员们演绎了浙东打击乐《龙腾虎跃》、山西民间小调《看秧歌》、朝鲜族民歌《打令调》、由塔吉克族民歌改编的室内乐《雪映花红》、古琴名曲《神人畅》、著名京剧曲牌《夜深沉》，以及民乐改编版法国歌曲《玫瑰人生》和《香榭丽舍》。一个多小时的演出涵盖中法两国特色曲目，将传统曲目与现代经典有机结合，让观众们在音乐中领略不同民族和地域的艺术特色。

中国驻法国大使卢沙野在演出前致辞说，中国民族乐器是五千年中华文明的结晶，也是世界文明的一块瑰宝。来自中国歌剧舞剧院的艺术家和文化中心师生共同用中国传统乐器演奏经典中法名曲，大家得以在新冠疫情期间“云端”相聚，共享艺术盛宴。

“病毒无国界，人间有大爱。百年罕见的疫情再次证明，人类是一个命运共同体，各国唯有守望相助、携手合作才能让世界变得更加美好。疫情也让我们感到，各国人民彼此亲近、增进了解比以往任何时候都更加重要。”卢沙野说。

本次“云端”音乐会得到第39届法国音乐节组委会的大力支持和充分肯定，被纳入音乐节框架，并作为主要节目向全法民众重点推出。同时，本次音乐会还在社交媒体上播放，让全世界人民共同领略中法艺术的魅力。

法国前总理拉法兰在演出前致辞说，法中两国都拥有古老的文明，需要相互了解、相互尊重，并增强情感沟通，文化在两国不可或缺。

“新冠病毒不仅损害健康，也让民众在一定程度上相互隔绝、自我封闭。只有通过合作才能应对当前全球面临的挑战，文化对合作精神在世界的发展起着至关重要的促进作用。感谢大家没有忘记文化和文化交流。音乐即是节日，文化即是友谊。”拉法兰说。

新冠疫情在中国武汉暴发后，法国300余名文艺界知名人士联名发表公开信，声援中国抗疫；40位音乐剧演员合唱歌曲《与你同在》，表达与中国人民“团结一心”的立场；巴黎圣日耳曼足球队穿上印有“中国加油”的比赛服……

法国疫情形势严峻时，中国政府向法国提供医疗物资援助并为法方采购防疫物资和设备提供协助，支持其建立运送物资的“空中桥梁”；众多中国企业向法国医疗机构捐赠医疗物资，谱写中法合作抗疫的重要篇章……

巴黎中国文化中心主任佘明远说，中法两国都是具有悠久历史的文化大国。虽然两国文化不同，但始终秉持求同存异的理念，坚持互相理解和尊重，在文化上相互吸引，相互借鉴，共同倡导文化多元化。文化交流对双边友好关系起到促进作用。

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