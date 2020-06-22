中国—中东欧中小企业加强合作

本报北京6月21日电 （记者邱海峰）中国—中东欧国家中小企业复工复产视频信息交流与洽谈会日前在北京举行，河北省沧州市设分会场。会上正式启动了中国—中东欧中小企业合作线上服务平台，并发布中国及中东欧国家参会中小企业信息和活动成果清单。

本次会议以“畅通信息交流，激活企业合作”为主题，由中国—中东欧国家合作秘书处、中国—中东欧国家中小企业合作协调机制（克罗地亚牵头）主办，由中国工业和信息化部中小企业发展促进中心、沧州市人民政府以及中国—中东欧（沧州）中小企业合作区承办。

当天，共有121家外方企业、14家外方政府机构和157家中方企业参会。通过线上视频方式，参会企业围绕“产业和工业制造”“贸易投资和农业”“旅游和人文交流”“医疗卫生”等四个板块进行经贸洽谈，并进行了66个中外企业路演。签订合作备忘录29个，达成合作意向19个。

外交部欧洲司副司长卢山在会上指出，新冠肺炎疫情发生以来，中国政府积极采取措施，从扩大总需求、加大金融对市场主体支持等多个方面，为提振中国中小企业发展势头提供了有力支持。同时，中方也愿同中东欧国家加强信息交流，为双方中小企业复工复产、开展合作搭建更多平台，最大程度降低疫情对各国中小企业发展的影响。

在推进中小企业合作上，卢山希望从加强复工复产合作，培育增长新动能，用好平台、拓展合作等三个方面进行重点关注，并积极为相关国家企业商务人士来华复工复产专门设立“快捷通道”。

工信部中小企业局副局长叶定达介绍，近年来，中国和中东欧国家相互投资持续扩大，据不完全统计，中东欧国家在华投资超过15亿美元，中国企业在中东欧国家投资逾100亿美元，涉及机械制造、化工、金融、环保、物流、新能源等领域。疫情影响下，以中国—中东欧（沧州）中小企业合作区作为平台召开交流会正当其时、适逢其势，为中国与中东欧国家中小企业开展深层次合作与交流创造了难得的机会。希望合作区继续发挥自身平台纽带作用，助推双方中小企业对接先进发展理念、运营模式和生产要素，努力成为中国—中东欧国家中小企业务实合作的新亮点。

沧州市委副书记、市长梅世彤表示：“面对突如其来的疫情，我们充分借助中国—中东欧（沧州）中小企业合作区平台，赴捷克、斯洛伐克等中东欧国家采购医用防护服等各类物资22.5吨，有力助推我市疫情防控和正常经济社会秩序恢复。2月底，沧州市企业的复工复产率就已超过90%。在中东欧国家发生疫情后，我们投桃报李，第一时间向斯洛伐克、波兰、克罗地亚等国捐赠医用防护服、N95口罩等防护物资34.5万件。希望借助这次视频信息交流与洽谈会，中国与中东欧各国共同努力，早日战胜疫情影响，将互利共赢之路越走越宽广。”

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