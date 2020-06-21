日本全面解禁跨县旅行

日本19日起全面解除都道府县之间的旅行限制，进一步恢复国内经济社会活动。

首都东京19日新增新冠确诊病例35例、死亡病例3例。同一天，东京全面解除停业，针对不同行业发布预防感染指南。

【解禁跨县】

日本政府5月下旬全面解除紧急状态，解除疫情低风险地区县际旅行限制，但依然建议东京都、千叶县、神奈川县、埼玉县等首都圈和北海道居民避免非必要旅行，其他地区居民避免前往上述地区。6月19日起，日本全国都道府县之间的旅行限制解除。

东京站19日一改往日冷清，乘客排队候车。33岁的冈本贵裕住在千叶市，打算乘车前往大阪府大阪市老家陪妻子生产。冈本告诉共同社记者：“谢天谢地旅行限制解除了。医院要求我妻子住院前居家两周，（回到大阪）还得注意。”

车站工作人员19日对检票机和车内座椅小桌板等消毒，车站售票处装上透明塑料挡板，确保售票员与乘客保持一定距离。

日本全日空航空公司19日起对国际和国内航班旅客实施分组登机，同一班次乘客按座位分为六组依次登机。

【解除停业】

日本政府防范第二波疫情同时，推进恢复社会经济活动。共同社报道，政府已将活动聚集人数上限提高至1000人，但要求室内活动中，在场人数不得超过场所可容纳总量的一半。职业体育比赛获准恢复，但暂时不允许观众到场。

东京都19日全面解除停业，所有行业恢复营业。东京都政府向不同行业发布有针对性的预防感染指南，内容包括限制入场人数和停留时间，要求量体温、戴口罩。

东京都教育委员会决定所有都立学校29日起全面复课，继续保持错峰上下学举措。

东京都是日本疫情最严重地区，19日新增确诊病例35例、死亡3例，累计确诊5709例，累计死亡320例。日本全国19日新增确诊57例、死亡5例，计入“钻石公主”号邮轮病例，全国累计确诊18528例，累计死亡967例。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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