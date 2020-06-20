综合消息：宣示中非团结抗击疫情决心 指明国际合作战胜疫情方向——非洲多国人士积极评价习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上的主旨讲话

新华社北京6月19日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平17日晚在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表题为《团结抗疫 共克时艰》的主旨讲话，强调中非要坚定不移携手抗击疫情、推进中非合作、践行多边主义、推进中非友好，共同打造中非卫生健康共同体，推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展。非洲多国人士认为，习近平主席在讲话中提出的“四个坚定不移”不仅向国际社会宣示了中非团结抗击疫情的决心，也为国际社会加强合作、战胜疫情指明了方向。

宣示团结抗疫决心

津巴布韦外交部长西布西索·莫约表示，习近平主席提出中方将继续全力支持非方抗疫行动，继续向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非方来华采购抗疫物资，共同打造中非卫生健康共同体，宣示了中国与非洲国家团结抗击疫情的决心，同时绘就了战胜疫情的最佳路线图，对非洲国家意义重大。相信通过精诚合作和共同努力，非中双方一定能够战胜疫情。

尼日尔经济、社会和文化委员会主席顾问布巴卡尔·阿卜杜说，中国在推动国际社会团结抗疫方面发挥着重要作用。中国向非洲国家派遣医疗专家组，捐赠抗疫物资，为非洲国家抗击疫情提供实质性支持，帮助非洲国家解决实际困难。

加纳埃信华迈信息服务公司分析师西奥·阿昌庞说，疫情肆虐全球，没有任何一国可独自应对。国际社会唯有加强团结，才能战胜疫情。在国际社会面对这场重大危机的关键时刻，中非团结抗疫特别峰会举行恰逢其时。中国提供的支持为非洲国家有效防控疫情起到重要作用。非中团结一致抗击疫情，不仅将进一步推动非中关系发展，也将为推动国际抗疫合作树立榜样。

夯实中非友好互信

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，习近平主席提出中方将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务，以及呼吁二十国集团进一步延长对包括非洲国家在内的相关国家缓债期限，这是对非洲国家重大关切的回应，表明中国与非洲国家共同抗击疫情的决心。这有助于非洲国家释放资源以更好控制疫情。中国不仅想办法帮助我们应对疫情，更帮助我们经济重建并实现可持续发展。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，习近平主席提出的重要主张令非洲国家对战胜疫情充满信心。深度参与共建“一带一路”对非洲国家在“后疫情时代”实现经济复苏及可持续发展意义重大，以共商共建共享为原则的这一倡议将成为协调各国力量、共同应对挑战的重要机制。

刚果（布）通讯社社长阿纳斯特·姆博萨说，非中团结起来，力量就将无比巨大。非中全面战略合作伙伴关系在双方团结抗击疫情过程中得到进一步加强。提供物资援助、分享防控经验、派遣医疗专家组，中国向非洲国家抗击疫情提供的支持比任何一个国家都多，这大大提振了非洲国家战胜疫情的信心。

坚持多边主义方向

阿尔及利亚大学教授拉希德·阿卢什说，习近平主席提出坚定不移践行多边主义的主张非常重要，得到了非洲国家的支持。事实表明，以单边行动应对包括新冠疫情在内的全球性挑战，将产生不同程度负面影响，导致国际公平正义缺失，甚至危及世界和平安全。中国积极推动国际社会团结抗击疫情，承诺优先向非洲国家提供新冠疫苗，充分体现了负责任大国的担当。

莫桑比克议会前议员小加利扎·马托斯认为，此次疫情的现实启示就是多边主义对有效应对全球挑战的重要性。在疫情持续蔓延之际举行的中非团结抗疫特别峰会，不仅向国际社会展示了非中患难与共的友谊，也宣示了非中坚持多边主义的共同立场。非洲国家应坚持多边主义，推动非中关系沿着团结合作、互利共赢之路继续发展。

南非大学教授、政治分析家索玛多达·费肯尼说，在疫情持续蔓延之际举行的中非团结抗疫特别峰会正是中国支持非洲国家抗击疫情、推进非中合作和非中友好的重要举措，充分展现了中国对非中关系的高度重视。唯有团结合作，国际社会才能战胜这次疫情。（参与记者：张玉亮、郑扬子、许正、白林、郭骏、王松宇、黄灵、聂祖国、荆晶）

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