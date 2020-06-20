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驻法大使卢沙野：美国想与中国脱钩只会伤害美囯

2020年06月20日14:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎6月20日电 (记者 刘玲玲)中国驻法国大使卢沙野19日接受法兰西24电视台专访，就中国抗疫、中美关系、中加关系、中澳关系、涉港等问题介绍情况，阐述观点。

在被问及当前的北京疫情形势时，卢沙野说，流行病专家表示疫情已经得到控制，我相信这一判断。中国有应对疫情的丰富经验，卫生防控体系得到很大完善，对很好地控制疫情有信心。卢沙野表示，中国中央和地方各级政府认真严肃对待疫情，我们从第一时间采取措施，从一开始遏制疫情扩散。

在谈到中美关系时，卢沙野说，冷战不是中国所希望的。中国外长想说的是我们不愿意发生“新冷战”。中国一贯奉行独立自主的和平外交政策，始终致力于与美方建立协调、合作、稳定的中美关系。即便特朗普政府想要与中国脱钩，但这不是我们的政策，而且这也是不可能的。如果美国采取这一政策，只会搬起石头砸自己的脚。

卢沙野曾担任中国驻加拿大大使。在谈到中加关系时，卢沙野说，我对加拿大有着很深厚友好的感情，我深爱这个国家和它的人民。我在加拿大遇到的所有人都很友好、诚恳，我结交了很多朋友。我同加拿大外交部的同事保持着非常紧密、友好的经常性联系。即使在孟晚舟事件之后，我们双方在这个问题上有时会有尖锐的交锋，但我们知道是为了捍卫各自国家的利益，维护本国政府的立场，会谈之后我们仍是朋友。中国人民因为两位人物而对加拿大怀有深厚友好感情，一位是白求恩医生，另一位是老特鲁多总理，他们为促进中加两国人民间的友好关系做出了重要贡献。关于孟晚舟事件，我认为这是加拿大政府犯下的严重错误。我对两国关系因此受到冲击感到难过。

在谈及涉港问题时，卢沙野表示，香港国家安全立法属于中国中央政府事权，与其他国家无关。世界各国均重视本国国家安全。香港属于中国领土，中国国家安全自然也应该涵盖香港。涉港国安立法并不影响香港特别行政区的高度自治。

卢沙野说，香港国家安全立法并不影响香港市民的个人权利和自由。立法针对四种主要犯罪行为，即分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等，这些并不涉及市民的个人自由。只要不触犯国家安全法，就不必担心受到该法惩处。很多欧洲人担心香港国家安全法的实施会影响外商投资，但在我看来正好相反。近期网易、京东两家中国互联网巨头上市港交所，筹得大量资金，说明国安法能促进香港投资环境的改善。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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