美海军：因通报舰上疫情遭解职的前航母舰长不会复职

新华社华盛顿6月19日电（记者邓仙来 孙丁）美国海军19日说，因通报舰上暴发新冠疫情遭解职的美军“西奥多·罗斯福”号航空母舰前舰长布雷特·克罗泽不会官复原职。

美国海军作战部长迈克·吉尔戴当天在国防部召开的新闻发布会上说，克罗泽不会官复原职，将来也不再有资格担任航空母舰舰长，海军对其另有任用。

吉尔戴说，他早前曾认为应该恢复克罗泽职务，但针对克罗泽向上级报告舰上出现新冠疫情行为等的初步调查结果显示，克罗泽未能“迅速且充分地”履行其首要义务，也未遵循美国海军关于应对疫情传播的指导意见。吉尔戴说，他本不应该建议恢复克罗泽的职务。

“西奥多·罗斯福”号3月27日停靠关岛。舰上出现疫情后，时任舰长克罗泽致信美国海军高层要求尽快让舰上人员上岸接受隔离和检测以遏制病毒传播。4月2日，时任美国代理海军部长托马斯·莫德利以克罗泽应对疫情带来挑战不专业等为由将其解职，招致广泛质疑。数天后，莫德利在各方压力下辞职。美国海军随后就一系列事件展开调查。

据美国海军4月30日通报，“西奥多·罗斯福”号的全员检测结果显示，舰上新冠确诊病例为1102例。美国海军此后未再发布舰上病例更新。美国海军发言人查尔斯·布朗5月6日表示，预计“西奥多·罗斯福”号上病例数不会发生重大变化。

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