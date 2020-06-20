“一带一路”国际合作高级别视频会议联合声明

1.我们，“一带一路”合作伙伴外交或其他部门的部长*，于2020年6月18日举行主题为“加强‘一带一路’国际合作、携手抗击新冠肺炎疫情”的视频会议。我们欢迎世界卫生组织总干事、联合国开发计划署署长与会。

2.新冠肺炎疫情大流行严重威胁人类健康、安全和福祉以及各国经济社会发展。当务之急仍是阻断病毒的传播，挽救生命，维护全球公共卫生安全。我们对在疫情中遭遇不幸的家庭和社会表示沉痛哀悼，向奋战在抗疫斗争一线的医护工作者、医疗专业人员、科研人员及全球范围内在此困难和挑战下坚守岗位的工作人员表示感谢和支持。

3.新冠病毒是全球性挑战，需要通过全球团结互助和多边合作予以应对。我们确认联合国系统在促进和协调全球全面应对新冠病毒传播方面的核心作用和成员国所做努力，以及世界卫生组织的关键领导作用。

4.我们认为，在应对疫情大流行的过程中，不应有任何形式的歧视、污名化、种族主义和排外主义。

5.我们忆及第二届“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报所体现的合作精神和合作原则，将继续秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁，追求高标准、惠民生、可持续，推动高质量共建“一带一路”。

一、建设健康丝绸之路

6.我们相互支持对方抗击疫情的努力，将通过及时分享必要信息及疫情诊疗经验和最佳实践、加强和升级公共卫生系统能力、促进卫生专家对话、为有需要的国家提供帮助等方式，合作应对、控制并战胜疫情。我们鼓励各国必要时在双边、区域、国际等层面建立疫情联防联控机制。

7.我们强调卫生产品的公平可及是全球的首要任务，致力于加强质量可靠的卫生产品特别是对应对疫情至关重要的疫苗、药物及医疗物资的可获得性、可及性和可负担性。在此方面，我们欢迎和赞赏合作伙伴之间相互提供的支持和帮助，欢迎联合国加强全球人道主义应急仓库，欢迎有关国家为医务人员或医疗物资的快速部署探讨设立区域机构或物资储备中心。我们相信，疫苗应作为全球公共产品使用。

8.我们呼吁投资建设完善和有韧性的卫生基础设施，包括发展远程医疗。我们将根据本国法律法规并在各自能力范围内，为在本国受疫情影响的外国公民包括一线医务工作者和参与“一带一路”和其他合作项目的外国公民提供医疗卫生方面的支持。

二、加强互联互通

9.我们相信，在开放、包容和透明的基础上推动构建全球互联互通伙伴关系将为各方带来机遇，并在抗击疫情、应对疫情影响、恢复经济社会可持续发展方面发挥积极作用。我们支持构建全方位、复合型的基础设施互联互通格局和可持续交通体系，鼓励各国发展相互兼容和多式联运的交通，开发跨国、跨区域交通和物流通道，增强各国在空中、陆地和海上的互联互通。我们认为，交通基础设施项目及陆上、空中和海上线路等跨区域交通、物流通道在运送抗疫医疗物资、设备、食品、主要农产品和其他重要商品，保障供应链，促进国际贸易畅通，以及保障民生和经济发展需求上发挥重要作用。一旦条件允许，我们将合作保持上述通道畅通或恢复开放。

10.我们重申支持建设高质量、可靠、抗风险、可持续的基础设施，并确保其在全周期内切实可行、价格合理、包容可及、广泛受益，有助于参与方的可持续发展和发展中国家工业化。

11.我们欢迎在严格采取必要疫情防控措施基础上，有序、逐步恢复跨境人员流动的努力。我们支持有需要的国家通过建立相应合作网络开展双边和多边合作，包括在方便的情况下尽快自愿建立便利商务人员和参与国际发展合作项目的专业人士、技术人员往来的快捷通道，以及畅通货物跨境流动的绿色通道。我们鼓励就此采取的相关措施，包括开展沟通协调以促进各国相关部门商定的健康检测互认和防疫安排等。

三、推动经济恢复

12.我们支持以世界贸易组织为核心、普遍、以规则为基础、开放、透明、非歧视的多边贸易体制。我们呼吁维护区域和全球产业链和供应链的稳定，包括商品、服务和人员的正常流动，同时帮助受疫情影响的产业与经济体。我们强调公平竞争和知识产权保护的重要性。

13.我们将在做好疫情防控的基础上，遵照世界卫生组织等相关国际组织的专业建议促进经济恢复，特别是推动有序复工复产及重新融入全球价值链。在疫情冲击全球经济社会发展的背景下，各国需要加强在数字经济、医疗产业和食品安全领域的合作，并在电子商务、智慧城市、人工智能和大数据技术应用等领域培育新的经济增长点，借鉴国际良好实践并缩小数字鸿沟。

14.我们支持各方就重大发展战略、规划和政策开展对话和交流，包括加强“一带一路”倡议与其他国别、区域和国际发展战略、项目或倡议的协调。我们鼓励和支持有利于工商业特别是中小微企业和脆弱行业发展的政策。我们也注意到有的国家在做好疫情防控措施基础上逐步恢复旅游业的努力。我们强调，在人力资源开发、教育和职业培训方面加强合作，将增强民众应对疫情挑战的能力。我们致力于落实联合国2030年可持续发展议程和气候变化巴黎协定，并在此方面照顾最不发达国家和内陆发展中国家的特殊需要。我们欢迎联合国系统继续支持“一带一路”国际合作。

15.我们欢迎二十国集团为促进最不发达国家经济恢复和可持续发展而提出的缓债倡议。

四、推进务实合作

16.我们将在已有进展的基础上，结合各自国家发展议程，继续推进“一带一路”框架下有关经济和交通走廊、经贸合作区和务实合作项目的建设，发挥其对经济增长、社会发展和民生改善的拉动作用。

17.我们重视“一带一路”合作项目在经济、社会、财政、金融和环境方面的可持续性，呼吁“一带一路”所有市场参与方履行企业社会责任，遵守联合国全球契约。

18.我们愿同其他“一带一路”合作伙伴继续落实第二届高峰论坛共识，推进发展政策对接、基础设施投资、经济走廊、经贸合作区、产业园区、金融和贸易合作、创新和技术、海上合作、工商界联系、人文交流等领域的双边、三边和多边合作。我们鼓励各方为促进贸易、投资和产业合作提供良好的营商环境。

19.我们将本着以人民为中心的理念开展互利合作。我们重申，促进和平、发展与人权，推动合作共赢，尊重《联合国宪章》宗旨原则和国际法，是我们的共同责任；实现世界经济强劲、可持续、平衡和包容增长，提升人民生活质量，是我们的共同目标；打造繁荣与和平世界的命运共同体，是我们的共同愿望。

*以下国家外交或其他部门的部长出席视频会议（按英文国名字母顺序排序）：白俄罗斯、柬埔寨、智利、中国、埃及、埃塞俄比亚、希腊、匈牙利、印度尼西亚、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、老挝、马来西亚、蒙古国、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、塞尔维亚、新加坡、塔吉克斯坦、泰国、阿联酋、乌兹别克斯坦。俄罗斯外长向会议发来书面致辞。

（本报北京6月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)