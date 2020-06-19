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G7外长对涉港国安立法说三道四 外交部：学一学相关法律

2020年06月19日19:56  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中非团结抗疫特别峰会举行受到国际舆论的广泛关注。我外交部发言人表示，在这一关键时刻举行中非团结抗疫特别峰会，再次彰显了中非患难与共的兄弟情谊，不仅将进一步凝聚中非团结抗疫共识，推动中非合作实现新的发展，也必将为支持多边主义、加强国际抗疫合作注入新的动力。此外，中印边境冲突、中缅建立“快捷通道”、美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法等也受到了国际社会的关注。针对这些问题，我外交部发言人一一作出回应。

“这是中缅构建命运共同体的具体实践，有利于推进中缅经济走廊建设和两国各自经济社会发展。”

——15日，外交部发言人就中缅建立“快捷通道”作出上述回应。

记者会实录：

北京广播电台记者提问：中国驻缅甸使馆近日发布消息表示，中缅已建立必要人员往来的“快捷通道”，你能否介绍一下具体情况？

赵立坚：中国和缅甸有2200多公里的共同边界，两国人民跨境而居。新冠肺炎疫情发生以来，双方以落实习近平主席1月历史性访问缅甸成果和两国元首5月通话共识为遵循，结合两国山水相连、往来频繁的特点，严格落实疫情防控，密切抗疫合作，已建立边境省份联防联控合作机制，截至目前保持疫情双向零输入。

着眼统筹推进疫情防控和复工复产，双方还在联防联控基础上，建立了“快捷通道”，为双方必要人员往来提供便利措施。目前，双方合作的油气、电力、基建项目多批必要人员已经通过“快捷通道”实现双向返岗复工。这是中缅构建命运共同体的具体实践，有利于推进中缅经济走廊建设和两国各自经济社会发展。

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(责编：崔越、杨牧)
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