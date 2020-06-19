林松添会长与奥地利前总统、奥中友协主席菲舍尔视频对话会

6月17日，林松添会长与奥地利前总统、奥中友协主席海因茨·菲舍尔举行视频对话会。会议由全国对外友协副会长宋敬武主持，奥中友协常务副主席卡明斯基参加。

林松添首先感谢菲舍尔主席及其领导的奥中友协在中国人民抗击新冠肺炎疫情中所给予的道义和物资支持，并表示，习近平主席亲自指挥、动员和部署中国抗疫战役，带领中国共产党和各级政府始终把人民生命和健康安全放在首位，坚持人民至上、生命至上，不惜代价按下了经济社会发展“暂停键”，政府财政拨款拯救每一个生命，用一个月左右时间遏制住新冠疫情在14亿人中的蔓延，有效切断了疫情输出境外，为促进世界人权事业树立了新典范。

林松添说，疫情逆转后，中国秉持人类命运共同体理念和国际人道主义精神发挥自身率先战胜疫情和率先复工复产及产能优势，软硬兼施，全方位驰援世界各国。迄今为止，中国已向150多个国家和4个国际组织提供了物资援助，向世卫组织分两批提供5000万美元的援助，宣布对77个发展中国家和地区暂缓债务偿还，向27个国家派出了医疗专家组，同170余个国家和国际组织举行了180余场专家视频会，同世界各国无偿无私分享了中国成功的防控救治“中国方案”和“中国处方”，得到国际社会广泛赞赏和好评。

林松添向菲舍尔介绍了“两会”情况，并强调“两会”的成功召开是中国战略性战胜疫情的标志性事件，本次会议提出在疫情防控常态化前提下，优先做好“六保六稳”，坚决打赢脱贫攻坚战，如期实现全面建成小康社会的目标任务，中央及各级政府正积极开展精准施策，稳步推进复工复产，确保目标实现。

林松添表示，会上，中国全国人大还通过了两部重要法律文件，其中，《民法典》是中国推进法治国家建设的重要成果和法律保障，有利于维护广大人民的根本利益和社会公平正义；《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》是中国以立法形式，坚定维护国家主权、安全、发展利益，确保“一国两制”方针在香港顺利实施，维护香港长期稳定繁荣，保障香港居民合法权益的重大举措。中国上述两大举措得到菲舍尔阁下等所有秉持公道、正义的政治家和国际社会的普遍肯定和支持。

林松添还介绍了菲舍尔关心的非洲疫情和中国对非援助情况，并表示，非洲疫情日趋严重，但可以负责任地说，非洲几乎没有一个新冠病毒病例从中国输入。中国曾紧急驰援西非国家，引领国际社会协助非洲抗击埃博拉病毒。非洲暴发新冠肺炎疫情后，中国更是第一时间与非洲分享经验，向非洲11国派出近150人次抗疫专家组，官方和民间以及当地中国企业和社团纷纷慷慨援助非洲。当前，相较于美西方，非洲疫情增速较低，这可能与非洲多次应对各种疫情积累经验有关，也得益于中国及时软硬件支援。非洲经济社会发展相对滞后，应对如此规模的大流行传染病严重缺少必要的应对能力和资源，急需国际社会支援。美欧等发达国家应履行国际义务，采取切实行动援助非洲抗疫。

林松添表示，在双方共同努力下，中奥关系全面发展，两国政治互信不断增强，经贸互利合作成果显著。明年中奥将迎来两国建交50周年，中国人民对外友好协会愿同奥中友协紧密协作，积极开展一些列庆祝活动。

菲舍尔首先祝贺林松添大使担任中国人民对外友好协会会长，并表示，奥中友协和全国对外友协保持了数十年紧密关系，是中奥友谊的象征。我本人也与中国结下了深深友谊。2021年奥中将迎来建交50周年，两国虽政治制度不同，社会文化价值各异，但一直秉持彼此尊重、互学互鉴精神，中奥友好互利合作结下累累硕果，为国际关系树立了典范。

菲舍尔说，新冠疫情是人类面临的共同敌人，不仅对人类健康造成严重影响，也极大冲击世界经济。当前欧洲各国疫情形势不同，有的国家疫情仍较严重。奥政府采取较为平衡措施，保证了人民生命健康，感染数和死亡率均较低，但国民经济仍然受到影响，政府目前正鼓励投资和消费以拉动经济复苏。菲舍尔赞赏中国抗疫举措和成就，赞同习近平主席提出的人类命运共同体理念。

卡明斯基表示，奥中友协愿与中国人民对外友好协会尽早筹划庆祝建交系列活动，希邀请中方派高级别代表团和文化演出团组明年初访奥，启动奥中建交庆祝系列活动。

双方还就共同关心的国际和地区问题及双方未来合作与开展三方合作友好交换了意见。（文章来源：中国人民对外友好协会官网）

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