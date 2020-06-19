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团结抗疫 中非人民坚定站在一起

本报评论员

2020年06月19日09:25  来源：人民网－人民日报
 

　　共商团结抗疫大计，共叙中非兄弟情谊。

　　6月17日晚，国家主席习近平在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话。习近平主席充分肯定面对疫情中非相互声援、并肩战斗，中非更加团结、友好互信更加巩固，明确提出推进中非抗疫及务实合作的重要倡议和主张，郑重宣布中方将继续全力支持非洲抗疫行动的切实举措。这次峰会是中非领导人在团结抗疫形势下举行的一次特殊会议，各方就支持非洲抗疫、推进中非及国际抗疫合作等深入交换了意见，达成了广泛共识。会议发表了联合声明，宣示了中非在一系列重大问题上的共同立场，向国际社会发出中非团结合作的时代强音。在全球抗击新冠肺炎疫情的重要时刻，此次中非团结抗疫特别峰会恰逢其时，其重要影响和深远意义必将持续释放。

　　中非是命运与共、志同道合的好朋友、好伙伴、好兄弟。面对二战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件，中国和非洲经受了严峻考验。在中国抗疫最艰难的时刻，非洲送来宝贵支持，我们铭记于心。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起。中方多批次向非洲联盟和非洲国家提供大量抗疫物资，积极向非洲国家派遣医疗专家组，同非方举办专家视频会议，毫无保留开展诊疗技术交流。中方呼吁国际社会加大对非洲抗疫支持，并积极参与二十国集团缓债倡议。中非团结抗疫，诠释了中非命运共同体的深刻内涵，树起了国际抗疫合作新标杆。

　　当前，疫情仍在全球蔓延，中国和非洲都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务，中非比以往任何时候都更加需要加强合作。习近平主席强调双方应坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，坚定不移携手抗击疫情，坚定不移推进中非合作，坚定不移践行多边主义，坚定不移推进中非友好，共同打造中非卫生健康共同体和更加紧密的中非命运共同体。习近平主席提出的四个“坚定不移”，展现了中非“团结抗疫、共克时艰”的坚定决心，指明了疫情形势下中非抗疫及务实合作的前行路径，擘画了中非关系发展的未来方向，为国际社会团结协作早日战胜疫情注入了强大正能量。

　　面对疫情，中方将继续同非洲坚定站在一起。将继续向非方提供物资援助、派遣医疗专家组，加快非洲疾控中心总部建设，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后将率先惠及非洲国家，并在落实二十国集团缓债倡议基础上，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度。为克服疫情带来的冲击，习近平主席强调要加强共建“一带一路”合作，加快落实中非合作论坛北京峰会成果，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。中方愿同非方一道，共同拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作，促进非洲发展振兴。中非加强团结合作、携手抗击疫情的实际行动充分表明：中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。

　　疫情是全人类的共同敌人。习近平主席强调，团结合作是抗击疫情最有力的武器，与会非方领导人对此高度赞赏。各方表示，面对疫情，没有哪个国家可以独善其身；面对病毒，没有哪个国家可以高人一等。只有相互尊重、团结合作，人类才能最终战胜病毒。中非双方呼吁坚定支持多边主义，维护以联合国为核心的全球治理体系，支持世卫组织为全球抗疫作出更大贡献，反对将疫情政治化、病毒标签化，反对种族歧视和意识形态偏见。这些重要共识顺应时代潮流，有利于推进国际抗疫合作，有利于维护中非等发展中国家共同利益，有利于捍卫国际公平正义。

　　“人类终将战胜疫情，中非人民也终将过上更加美好的生活。”这次峰会友好热烈、务实高效、成果丰富，取得圆满成功，在中非关系史上书写了新的篇章。落实好此次峰会成果，为国际抗疫合作贡献力量，中非关系将更加坚实牢固，中非友好将更加深入人心，也一定能更好造福中非和世界各国人民。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月19日 01 版）

(责编：张信凤、燕勐)
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