意大利现有新冠患者人数降至3个月来最低

新华社罗马6月17日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门17日发布的疫情数据显示，该国现有新冠患者较前一天减少644人，降至23925人，患者人数是3月17日以来的最低值。

数据显示，该国当天新增确诊病例328例，累计确诊237828例；新增死亡病例43例，累计死亡34448例；新增治愈病例929例，累计治愈179455例。

现有患者中，20649人在居家隔离，3113人在医院接受普通治疗，163人在重症监护室接受治疗，普通住院病例和重症病例分别比前一天减少188例和14例。

意大利高等卫生研究院当天发布了全国老人和残疾人护理院应对疫情状况的调查报告。报告显示，在完成调查的1259个护理院中，77.2%的护理院表示缺乏个人防护装备，20.9%的护理院表示缺乏正确应对疫情的信息，26.2%在隔离感染者方面存在困难，22.4%无法进行核酸检测。

意大利总理孔特当天在议会发表讲话说，欧洲理事会19日将举行视频会议讨论欧盟2021年至2027年长期预算及7500亿欧元的援助计划，意大利各方应保持团结，抓住欧盟提供的机会。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”，从6月3日起允许跨大区旅行并向部分欧洲国家开放边界，从6月15日起允许儿童夏令营、舞厅、电影院、剧院和其他文化场所重新开放。

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