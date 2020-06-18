千里驰援 守望相助（中外合作抗疫故事）

5月的广州，骄阳似火。经过海关工作人员仔细审核报送资料后，运往菲律宾巴拉望省的2.5万只口罩从这里启程。

“那边情况怎么样？”中菲丝绸之路（海南）国际人力资源有限公司董事长蔡志喆看到菲律宾新冠肺炎疫情的相关报道后，打电话询问当地朋友。得知当地医用物资短缺后，蔡志喆说：“我也想尽一份力”。

当时国内市场上医用口罩也非常紧张。“我们联系了多个口罩厂商，他们都说货源不足。通过多方协调，最后才采购到一些医用口罩。”蔡志喆说。

经过不懈的努力，该公司最终协调了5万只口罩，援助海南省的省级友城菲律宾宿务省以及巴拉望省。

“公司一直在跟进此事，我们与宿务省和巴拉望省的华人企业多次沟通，联合起来为当地居民提供服务。援助每个省2.5万只口罩，虽然不多，但是我们的一份心意。”该公司董事长助理温科介绍。

“感谢海南在危机时刻给予我们大力支持，此次捐赠的2.5万只口罩将投放到宿务省各医院。这是一场人类与无形的、可怕的敌人之间的英勇斗争。在这场危机中，我衷心感谢海南的帮助和支持，我们对未来充满希望。大家将通过团结与合作，结束这场没有硝烟的战斗。”接到来自海南的援助后，菲律宾宿务省卫生局官员克里斯蒂娜发来的感谢信上这样写道，“再次表达感谢，我们也希望海南省经济继续复苏。”

“截至5月15日，海南省已经向23个国家36个友城捐赠了总量80万件、总价值265万元的抗疫物资。”海南省外事办公室主任王胜说。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 16 版）

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