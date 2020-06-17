国际观察：中国为世界经济注入三针强心剂

当前，世界经济复苏依然步履蹒跚。美国失业率居高不下。德国工业产出同比下降25.3%，创1991年以来最大跌幅。欧元区修正一季度GDP环比下降3.6%，为1995年以来最差单季。日本工矿业生产指数、核心机械订单、家庭消费、出口额等均严重下滑。信心比黄金更重要，面对弥漫全球的悲观气氛，“硬核”的中国经济为世界经济注入三针强心剂。

广交云开幕，外资外贸增信心

联合国贸易和发展会议最新发布的《2020年世界投资报告》预测，2020年全球外国直接投资将急剧减少40%，达到近20年的最低水平，其中发展中国家降幅最大。在此背景下，6月15日，以“广交云上，互利天下”为主题的第127届广交会正式开幕。这也是63年来广交会第一次步入“云端”。海内外近2.6万家企业将参展，50个网上展区全天候服务，10×24小时不间断在线直播开启，全国105家跨境电商综合试验区和6家跨境电商平台链接同步上线。

无惧疫情挑战，广交“云端”再出发。李克强总理在出席广交会云开幕式时指出，这次在网上举办广交会，是特殊时期的创新举措，探索了国际贸易发展的新路子，是要向国际社会表明中国扩大开放、努力维护国际产业链供应链安全的坚定决心。美国消费者新闻与商业频道稍早前分析称，所有迹象都表明，全球更多资金正涌入中国市场。许多企业在新冠肺炎疫情过后将在中国扩张产业链，而不是搬离中国。最新数据显示，中国出口在4月实现8.2%增长后，5月继续保持1.4%增长。5月外商及港澳台商投资企业也逆势增长3.4%。

中国正在以实际行动继续为维护国际供应链产业链稳定发挥建设性作用。同时，随着中国不断放宽市场准入，创新搭建更高水平开放平台，营造公平、公正、透明的营商环境，中国将继续是外商投资的热土。

夏粮创丰收，饭碗牢牢端手中

民以食为天，粮食是人类生存之本。新冠肺炎疫情全球暴发和蔓延以来，因部分国家禁止粮食出口、贸易和物流限制制约粮食运输、经济衰退影响民众粮食负担能力，部分品类粮食价格上涨较快，全球粮食安全面临多重挑战。手中有粮、心中不慌。截至6月15日，中国夏粮收获已到九成，预计小麦亩产平均提高4公斤，其中冬小麦主产区机收超过2.7亿亩，机收率稳定在96%以上。

今年夏粮丰收已成定局，这份“高分答卷”为保障粮食安全增添了底气。今年中国将确保谷物面积稳定在14亿亩以上，口粮面积稳定在8亿亩以上，粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，确保饭碗牢牢端在自己手中。中国用不足世界十分之一的耕地面积，养活占世界五分之一的人口，实现口粮绝对安全，这不仅是中国自身发展的成就，也是对稳定全球粮价和确保全球粮食安全的重要贡献。

经济数据靓，企稳回升创新高

6月15日，国家统计局公布了5月多项中国主要宏观经济指标的最新数据，引发国内外市场高度关注。其中，规模以上工业增加值同比增长4.4%，连续2个月正增长；数字经济持续升温，实物商品网上零售额同比增长5.4%；失业率5.9%，较4月继续下降0.1%；制造业采购经理指数为50.6%，非制造业商务活动指数为53.6%，均连续3个月保持在临界点以上；企业复产率继续提升，截至6月4日，各省份重点项目复工率达99.3%。

路透社报道称，后疫情时期，中国经济已走上稳定发展之路，在最新公布的数据中得到进一步验证。秘鲁国立圣马尔科斯大学经济研究所教授卡洛斯·阿基诺评论指出，在过去15年里，中国一直是全球经济增长的主要引擎。作为第一个从新冠肺炎疫情中恢复的国家，中国应该继续发挥这一作用。世界现在比以往任何时候都需要中国，因为中国经济更强大将使世界受益。

习近平主席曾指出，中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。作为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，中国拥有产业配套、基础设施、人力资源等方面的综合竞争优势，中国经济有底气、有能力、有信心应对一切外部风险挑战。中国将继续通过打出政策“组合拳”，实现自身经济稳中有进的同时，也为全球产业链供应链注入正能量，推动全球经济在后疫情时代复苏发展。（作者是国际问题观察员甄有理）

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