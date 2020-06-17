不同的语言 共同的信心（中外合作抗疫故事）

一米八的个头，一件“湛江外事志愿者”红马甲，Sam顶着炎炎烈日在社区走访非洲籍人员。“湛江是我的第二故乡，这里有我的家人和朋友。”Sam来自尼日利亚，在广东湛江从事贸易工作已有10多年，妻子也是湛江人。

Sam喜欢湛江开放包容的气质、舒适宜人的气候，还有友好热情的市民。在疫情防控中，Sam总想着能为湛江做点什么。

3月中旬，湛江市外事局向社会发出招募外事志愿者的公告。看到消息，Sam立即请妻子帮忙填写报名表，并和妻子一起提交了申请。他动情地说，“我早已把湛江当作自己的家，我很乐意帮助更多人。”

不久，Sam通过了电话面试，如愿穿上了志愿者红马甲。他与妻子一起开始了线上和线下的志愿服务培训，学习和掌握必备的防疫知识和防控政策。

“我用不同的语言，把信心和善意传递给他们。”Sam能够熟练运用尼日利亚语、英语等，和社区非洲籍人员的沟通及时有效。

“一开始，我对有一些防控措施也不太理解。”在社区工作人员的帮助沟通下，Sam认识到疫情防控举措不分中外，十分必要，都是为了大家的健康。

“有些外国朋友担心做检测会被误认为是病毒携带者。”Sam用自己的亲身经历打消他们的顾虑，并引导非洲朋友积极配合防疫措施。在他看来，文化背景差异会带来一些暂时的误解，但是沟通可以为双方搭起一座理解的桥梁。

据介绍，湛江全市首批外事服务志愿者共有46名，涵盖了英语、日语、韩语、法语、西班牙语等5个语种。近期，湛江市外事局将再次组织15名外事志愿者深入社区一线，走访解除医学隔离观察后的外籍人员生活状况，并帮助他们沟通协调好日常生活服务，及时了解疫情发展态势和防控措施。

《 人民日报 》（ 2020年06月17日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)