中国—东盟媒体智库云论坛成功举办

中国网6月16日讯 2020年是中国-东盟数字经济合作年。为进一步加强疫情防控常态化下的国际合作，积极探索培育中国和东盟在疫情背景下的经济合作增长点，6月9日，中国外文局联合中国—东盟中心、科技日报社主办，中国报道社、当代中国与世界研究院共同承办的“中国—东盟媒体智库云论坛”成功举行。论坛主题为“中国—东盟数字经济合作新亮点”。

中国外文局会议现场。摄影刘嵘

中国外文局局长杜占元、中国—东盟中心秘书长陈德海、科技日报社社长李平、菲律宾驻华大使罗马纳、中国外文局副总编辑、中国报道社社长陈实出席论坛并致辞。

文莱驻华大使拉赫玛尼、马来西亚驻华大使努西尔万、泰国驻华大使阿塔育、印尼驻华大使周浩黎、泰中“一带一路”合作研究中心主任苏拉西上将、东盟记者联合会主席德柴·勇、新加坡《联合早报》副总裁、早报网主编韩咏红，中宣部国际联络局二级巡视员董国平、科技日报社副社长房汉廷、当代中国与世界研究院院长于运全、副院长杨平等来自中国和东盟的新闻主管部门领导、驻华使节、专家学者、媒体代表及国际组织官员约70人参加论坛并进行了发言交流。

杜占元局长致辞。摄影刘嵘

杜占元在致辞中指出，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国和东盟国家同舟共济，为国际社会合作抗疫树立了标杆。中国国务院新闻办公室发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，向全球阐明了中国政府坚持人民至上、生命至上的中国理念、中国主张。他强调，疫情没有改变全球化发展大势，数字经济是推动全球化的重要力量。以数字经济合作为重点，将有助于中国—东盟合作再上新台阶，进一步推动区域一体化加速发展。

陈德海秘书长致辞。摄影刘嵘

陈德海指出，新冠疫情发生以来，中国和东盟守望相助，携手抗击疫情，再次体现了患难与共的深情厚谊。他表示，当前形势下举办中国—东盟媒体智库云论坛具有特殊意义。各方借助数字技术，就疫情背景下推进中国—东盟数字经济合作、数字信息共享深入探讨，响应了2020中国—东盟数字经济合作年主题，也为双方媒体和智库交流探索了新的平台和路径。

李平在致辞中表示，在当前全球携手抗疫大背景下，打造数字经济既重要也必要，不仅有利于稳就业、稳投资，还可推动产业数字化转型和智能化升级。他指出，当前推动共同战胜疫情、维护好地区发展稳定是区域合作的紧迫任务。数字经济正成为推动创新发展的新引擎。中国与东盟的数字经济合作，未来可期，媒体和智库可以助力推动疫情下的数字经济合作。

罗马纳表示，当前我们正见证人类历史上前所未有的时刻，他对中国与东盟11国能够团结起来共同抗击新冠疫情表示赞赏。2020年是中国—东盟数字经济年，数字经济能够帮助各国克服疫情对全球经济带来的负面影响。东盟各国应该积极学习中国在发展电子商务、移动支付等领域的有益经验，加强数字经济领域合作，适应新常态，实现国家、区域和全球的发展目标。

陈实副总编辑致辞。摄影刘嵘

陈实在致辞中表示，媒体和智库在拓展中国与东盟数字经济合作方面应发挥重要作用，应充分利用传播、平台和人才三大优势，为拓展双边数字经济合作汇聚资源。

中外嘉宾围绕论坛主题研讨交流。摄影刘嵘

在论坛分议题讨论环节，8位中外发言嘉宾围绕“后疫情时代中国—东盟数字经济合作机遇与潜力”、“媒体智库助力中国—东盟间数字信息共享”等议题在线上进行了深入探讨，各方反响积极热烈。

印尼驻华大使馆副馆长、公使狄诺主持了第一议题。苏拉西上将认为中泰双方在数字经济方面的战略合作至关重要，东盟各国可以充分借鉴中国在国家治理和疫情防控等方面的经验发展自身。中国贸促会发展研究部副部长刘正富建议双方应进一步加强政策协作，深化数字经济具体领域的务实合作，充分发挥贸易投资促进机构和商会的作用。韩咏红结合她多年资深的媒体从业经历分析了中国—东盟数字经济合作前景，她认为双方可以在人才培养、数据连接等方面持续加强合作。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬向与会者分享了他关于智慧城市建设的独到见解，他认为双方在智慧城市建设合作上大有可为。

中国外文局分会场。摄影赵溪

分论坛第二议题由中国—东盟中心新闻公关部主任苏裕主持。房汉廷表示中国—东盟在数字经济领域有着广阔的合作空间，双方应积极开展互补性的研发合作，共同推进技术进步和迭代，分享相应的研发成果。当代中国与世界研究院副院长杨平深入阐述了智库在中国—东盟数字信息共享中发挥的作用，她认为智库应该为数字信息共享提供智力支持，在国际传播研究领域充分发挥应有的作用。德柴·勇表示，新冠肺炎给我们带来了挑战，但也带来了机遇，媒体智库应该积极发挥作用。印尼安塔拉通讯社驻北京分社社长伊乐凡分享了印尼普通警察自发制作歌曲为中国抗疫加油的小故事，故事中传递的中国—东盟共度时艰的精神鼓舞了参会的每个人。

于运全院长主持《中国关键词：抗击新冠肺炎疫情篇》多语种电子书线上发布仪式。摄影刘嵘

据悉，本次论坛是中国和东盟十国媒体和智库首次利用云技术举办的在线论坛，得到了东盟各国驻华使馆以及中外媒体的广泛关注。论坛上，当代中国与世界研究院院长于运全发布了《中国关键词：抗击新冠肺炎疫情篇》多语种电子图书，为讲述中国人民同心战疫故事、助力各国团结合作共同抗疫提供有益参考。6月16日，论坛在学习强国、中国网、哔哩哔哩、新浪、腾讯等直播平台中英文全网发布。

(责编：张信凤、燕勐)