外交部：孟晚舟事件中加拿大扮演了美方帮凶的角色

人民网北京6月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

国务委员兼外交部长王毅将于6月16日同柬埔寨副首相贺南洪共同主持中柬政府间协调委员会第五次会议。会议将以视频方式举行。

总台央视记者提问：你刚刚发布了中柬政府间协调委员会第五次会议的消息，能否介绍会议将重点讨论哪些内容？中方对此次会议有何期待？

赵立坚：今年是中国和柬埔寨建立全面战略合作伙伴关系10周年和签署中柬命运共同体行动计划1周年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中柬两国同舟共济、患难与共，取得了抗击疫情的重大胜利，两国关系经过疫情淬炼愈加牢固。

中方期待通过这次会议，同柬方梳理中柬命运共同体行动计划过去一年的落实情况，重点就防控疫情常态化背景下加强各领域合作及共同关心的国际地区问题交换意见。相信此次会议的召开将为深化中柬友谊、推动中柬命运共同体建设注入新的动力。

环球时报记者提问：据报道，12日，加拿大法院公布加安全情报局 （CSIS） 2018年12月1日的一份备忘录显示，美国联邦调查局（FBI）告知CSIS有关当日晚些时候在温哥华国际机场逮捕孟晚舟的计划。备忘录并指出，FBI不参与逮捕行动以免外界认为美方施加了影响。孟晚舟的法律团队称，上述备忘录表明CSIS故意掩盖FBI参与此事，已有公开文件显示FBI频繁与加执法部门联系。中方对此有何评论？

赵立坚：加拿大法院披露的有关文件再次表明孟晚舟事件是一起彻头彻尾的严重政治事件，充分暴露了美蓄意打压中国高技术企业和华为公司的政治图谋，加拿大扮演了美方帮凶的角色。

中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。我们再次敦促加方认真对待中方的严正立场和关切，立即释放孟晚舟女士并让她平安回到中国，不要在错误的道路上越走越远。

路透社记者提问：《南华早报》周末报道称，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与美国务卿蓬佩奥已经或者即将在夏威夷举行会见。中方能否证实双方已举行会见，如果是，你能否提供更多细节？

赵立坚：中美外交渠道保持着沟通。如果有进一步消息，我们将及时发布。

澳大利亚广播公司记者提问：第一，本周末，广州市中级人民法院宣布判处澳大利亚籍毒贩卡姆·吉莱斯比死刑。请问中方为何在宣判过程中不展现透明度？第二，该案的宣判正值近期中澳外交关系紧张之际，为什么澳方不能认为该案宣判同两国外交关系紧张有关？

赵立坚：关于第一个问题，毒品犯罪是世界公认的严重犯罪，社会危害极其严重。中国法律保留死刑，同时严格控制死刑适用。对危害极其严重的毒品犯罪适用死刑，有利于震慑和预防毒品犯罪。中国法律规定，任何人犯罪，在适用法律上一律平等。中国司法机关对不同国籍的罪犯均依法作出处理。中国有关地方法院在依法公开开庭审理查明犯罪事实的基础上作出上述判决。中方将继续依法保障涉案人员合法权利，并按照有关国际公约和《中澳领事协定》为澳方领事探视提供便利。

关于第二个问题，中国司法机关严格按照中国法律、依据法律程序独立办案。

中新社记者提问：据了解，中国将同中东欧国家举行中小企业复工复产视频信息交流和洽谈会，请问你能否介绍具体情况？

赵立坚：中国—中东欧中小企业复工复产视频信息交流和洽谈会将于6月16日举行。会议由中国—中东欧国家合作秘书处、克罗地亚中国—中东欧国家中小企业合作协调机制主办，由中国工业和信息化部中小企业发展促进中心、沧州市人民政府以及中国—中东欧（沧州）中小企业合作区承办。会议将启动中国—中东欧中小企业合作线上服务平台、发布中国及中东欧参会中小企业信息，300多家中外企业还将围绕“产业和工业制造”、“贸易投资和农业”、“旅游和人文交流”、“医疗卫生”等版块进行洽谈对接。

当前，中国国内疫情防控取得重大战略成果，中东欧国家疫情也得到有效控制。加快复工复产、恢复经济社会发展秩序成为各国政府的共同目标。对中国和中东欧国家而言，中小企业既是各国保持经济活力的重要来源，也是吸纳就业的“主力军”，肩负着千千万万个家庭的民生需求。受全球疫情冲击，各国中小企业生存压力凸显，面临许多挑战。疫情发生以来，中国政府积极采取措施，从扩大总需求、加大金融对市场主体支持等多个方面，为促进中国中小企业发展提供了有力支持。同时，中方也愿利用中国—中东欧国家合作平台的优势，同中东欧国家加强信息交流，为双方中小企业复工复产、开展合作创造更多机会，最大程度地降低疫情对各国中小企业发展的影响。

新华社记者提问：据了解，中国政府赴阿尔及利亚、苏丹抗疫医疗专家组已经完成工作任务，返回中国。能否介绍专家组在阿尔及利亚和苏丹期间工作情况？

赵立坚：应阿尔及利亚、苏丹两国政府邀请，由中国国家卫生健康委组建，重庆市人民政府和澳门特别行政区政府共同选派的中国政府赴阿尔及利亚、苏丹抗疫医疗专家组一行20人于5月14日赴阿尔及利亚，顺利完成工作任务后，6月12日搭乘包机回国。

抗疫医疗专家组在阿尔及利亚和苏丹工作期间，通过交流座谈、培训指导、现场考察、病例讨论等多种方式，与两国政府官员、技术专家、世界卫生组织驻当地代表机构以及当地医疗机构临床一线医务人员分享重庆、澳门在新冠肺炎防控救治上的经验，共同研讨当地防控救治措施，并提出了很多技术建议。

专家组广泛走访两国医院、实验室、研究所等医疗卫生机构，多次召开技术交流会，对两国医护人员进行现场指导并提供专题培训，参加人数达5400人。专家组分别向阿尔及利亚和苏丹两国卫生部递交了多语种当地疫情防控工作建议书，帮助两国有关部门不断完善疫情防控措施，提升诊疗能力建设，加强复工复产后的疫情防控和救治工作，得到外方积极采纳。

在阿尔及利亚和苏丹期间，专家组还通过视频连线，与埃及、南苏丹、摩洛哥、毛里塔尼亚等国政府官员和技术专家开展了技术交流。

外国记者提问：在澳大利亚，有观点认为，澳籍毒贩卡姆·吉莱斯比的死刑宣判时间让人很难将判决与中澳当前紧张关系分开。中方对此有何回应？中方是否会考虑澳方提出的、为该毒贩减刑的有关交涉？

赵立坚：我刚才已经清楚地表明了中国政府的立场。

中国有关地方法院在查明犯罪事实的基础上，依法作出有关判决。毒品犯罪是世界公认的严重犯罪，对危害极其严重的毒品犯罪适用死刑，有利于震慑和预防毒品犯罪。法律面前人人平等。中国司法机关严格按照中国法律，依照法律程序独立办案。澳方应切实尊重中国的司法主权。

北京广播电台记者提问：中国驻缅甸使馆近日发布消息表示，中缅已建立必要人员往来的“快捷通道”，你能否介绍一下具体情况？

赵立坚：中国和缅甸有2200多公里的共同边界，两国人民跨境而居。新冠肺炎疫情发生以来，双方以落实习近平主席1月历史性访问缅甸成果和两国元首5月通话共识为遵循，结合两国山水相连、往来频繁的特点，严格落实疫情防控，密切抗疫合作，已建立边境省份联防联控合作机制，截至目前保持疫情双向零输入。

着眼统筹推进疫情防控和复工复产，双方还在联防联控基础上，建立了“快捷通道”，为双方必要人员往来提供便利措施。目前，双方合作的油气、电力、基建项目多批必要人员已经通过“快捷通道”实现双向返岗复工。这是中缅构建命运共同体的具体实践，有利于推进中缅经济走廊建设和两国各自经济社会发展。

路透社记者提问：据报道，北京市疾控中心专家表示，对新发地市场的病毒样本的全基因组测序显示，病毒可能来自欧洲方向，我理解，世卫组织可能要求中方分享上述病毒基因序列，请问中方是否同世卫组织分享了有关信息？

赵立坚：中方一直同世界卫生组织保持着密切沟通。关于你提到的具体问题，我还不了解具体情况。请向主管部门直接询问。

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