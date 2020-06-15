中国妇女事业与经济社会发展

25年前北京举行的一场重大会议开启了全球女性平等参与社会生活的新征程。1995年9月4－15日，联合国第四次世界妇女大会在北京召开，189个国家和地区的代表出席会议，制订并通过了《北京宣言》和《行动纲领》。国际社会一致强调，男女平等是世界各国发展的重要前提。

迄今联合国已召开过4次世界妇女大会，分别是1975年在墨西哥、1980年在哥本哈根、1985年在内罗毕、1995年在北京。世界妇女大会积极推动全球范围内的男女平等。各国女性代表一致通过的《行动纲领》，确立的“北京精神”今天依然具有现实意义，为世界妇女事业的发展指明方向。中国积极创造条件，鼓励女性施展才华，参与现代化建设，改善生活水平，是发展妇女事业的典范。

自信拼搏是事业成功的关键

出身黑龙江省鸡西市贫困家庭的张茵是女性自强的表率。张茵是家中8个子女中最年长的一个。1995年，联合国第四次世界妇女大会在北京举行之时，正值改革的东风吹遍华夏大地。张茵顺势组建了玖龙纸业（控股）有限公司。她的商业理念简单朴素，就是把废纸箱回收加工做成生意。

俗话说，路是走出来的。创业五年后，玖龙纸业就成为从美国进口废纸量最大的中国企业。2006年3月，玖龙纸业在香港成功上市，获得融资5亿美元。2009年，玖龙纸业成为世界上最大的、废纸环保造纸的现代化企业。张茵为理想奋斗拼搏的道路充满曲折和挑战，但是从迈出第一步，到攀上职业生涯巅峰，她的每一步都走得扎实、自信。

《2019胡润全球白手起家女富豪榜》统计了全球白手起家的十亿美金女富豪， 100位上榜的全球最成功女企业来自16个国家。其中61%的女富豪来自中国，高居榜首；美国第二，英国第三，上榜人数分别为19人和6人。33%上榜女富豪来自新兴行业，先进制造、医药人数最多，大数据、电子商务和媒体娱乐行业人数排名第三。俗话说，天上不会掉馅饼，成功属于爱拼的人。庞大的事业都是从无到有，从小到大，一步一步干出来的。

截至2018年底，中国中小企业的数量已经超过了3000万家，个体工商户数量超过7000万户，贡献了全国50%以上的税收，60%以上的GDP，70%以上的技术创新成果和80%以上的劳动力就业。中国女性的贡献有目共睹，在一些领域甚至超过了半边天。大量创业案例充分证明，中小企业家的经营才能和业绩，包括女性企业家，是中国经济和世界经济繁荣的主要因素。2019年福布斯全球富豪榜前100名中有10名中国女性，另有5名中国女性入选《2019年全球100位最具影响力女性榜单》，她们都是善于抓住改革开放机遇，充分利用国家优惠政策的巾帼英雄。

依靠妇女力量是社会进步的保障

妇女事业是中国社会主义事业的重要组成部分，保障妇女权益的法治体系不断完善。70多年来，逐步形成以宪法和1950年版《婚姻法》为基础，涵盖100多项法律法规的一整套法律法规体系。1992年颁布的《中华人民共和国妇女权益保障法》规定：国家保障妇女享有与男子平等的政治权利、平等的文化教育权利、平等的劳动权利和社会保障权利、平等的财产权利、平等的人身权利、平等的婚姻家庭权利。2015年颁布了《中华人民共和国反家庭暴力法》。《国家人权行动计划（2016—2020年）》明确规定了保障妇女权利的条款。此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》设立专门章节，对促进妇女全面发展作出规划部署。综上所述，在较短的历史时期内，男女平等的理念已深入人心，并成为中国的基本国策。

改革开放成为中国妇女权益保护工作的转折点。女性广泛参与社会生活和重大决策不再是梦想，而是社会基准。政府机关女性工作人员数量显著上升。2017年中央国家机关新招录的公务员52.4%为女性，地方新招录公务员中女性比例为44%。第十三届全国人大代表中女代表占四分之一。司法机关女性比例显著提升，女法官占法官总数的32.7%，比1982年提高21.7个百分点。2017年，女检察官占检察官总数的32.6%，比改革开放初期的1982年提高23.6个百分[A2] 点。妇女代表性的不断提高，全社会创新能力的持续增强，客观上提升了决策质量，使全社会受益。

中国社会图景的改变，妇女地位的提升不是对女性的恩惠。扩大妇女权益，提升女性能力是中国的基本国策。《中国妇女发展纲要（2011—2020年）》和《国家人权行动计划（2016—2020年）》均要求逐步提高各级人大女代表、政协女委员的比例。

在加强法律法规建设的同时，中国政府高度重视妇女政策的落实和监督。人大常委会决定，自1997年设立专门监察机关，负责对《中华人民共和国妇女权益保障法》进行执法检查。地方法院设有妇女权益保护办公室，2018年，36.1万名妇女获得了法律帮助。1995年以来，中国开始周期性颁布中国妇女发展纲要。同时，建立完善性别统计制度，发布中国妇女发展纲要统计监测报告，定期开展中国妇女社会地位调查，出版《中国社会中的女人和男人：事实和数据》和《中国妇女儿童状况统计资料》。全国妇联是最具有广泛性和权威性的妇女群团组织，是党和政府联系妇女群众桥梁纽带的工作机制。

妇女积极参与是社会稳定发展的前提

中国政府的妇女工作取得了显著成效。首先，妇女受教育水平显著提升。20世纪50年代开展的三次扫盲运动，帮助1600万名妇女脱盲。到1993年累计扫除妇女文盲1.1亿。1995年以来，中国政府把扫除农村妇女文盲作为重点。全国15岁及以上女性人口文盲率由新中国成立前的90%降至2017年的7.3%。妇女接受高等教育水平实现历史新高。2018年[A3] ，普通高等学校本专科在校女生占在校生总数的比例已达52.5%，比1978年提高28.4个百分点；女研究生占研究生总数的比例已达48.4%，比1985年提高29.8个百分点。女性接受高中阶段和高等教育的机会不断增加，参与国家各项事务的积极性不断提升。

中国妇女积极参加科技研发和航天事业。2012年，33岁的空军少校刘洋成为进入浩瀚太空的首位中国女航天员，航天员成为向中国女性就业的新选择。屠呦呦为中药和中西药结合研究做出了卓越贡献，她研发出能有效治疗疟疾的青蒿素，每年挽救全球数十万患者的生命。2015年，屠呦呦成为中国首位获得诺贝尔奖的女科学家。

妇女参与经济社会发展的能力显著增强，在国有企业、外资企业、私营企业，以及科技、教育等各条战线展现巾帼风采，许多女性担任领导职务，联合国等国际组织中也不乏中国女性的身影。2018年，全社会就业人员中女性占比达到43.7%，实现了“女性就业水平超过40%”的基准目标。中国高度重视从制度上保障女职工劳动保护各项权利。2012年《女职工劳动保护特别规定》正式颁布。2017年落实女职工劳动保护的企业占比71.2%，比2002年提高35.2个[A4] 百分点。截至2017年9月，全国女职工权益保护专项集体合同覆盖面近8000万人。上述举措提高了女职工的就业积极性，激励女职工提升职业技能，保障其发挥聪明才智。

中国政府不仅鼓励妇女就业，还支持妇女自主创业，实施小额担保贷款财政贴息政策。2009－2018年中央及地方落实财政贴息资金408.6亿元，获贷妇女656.9[A5] 万人次。值得关注的是，互联网领域创业者中女性达到55%。这是妇联组织女性电商培养计划的切实成果，该计划已培养巾帼电商带头人10万多名，辐射带动1500多万妇女增收致富，初步形成“互联网+女性创业”的服务体系。支持妇女在国家建设中建功立业，中国经济发展更加平稳，广大基层、各类企业，以及全国的生活水平显著提高。中国妇女也为扶贫减贫作出巨大贡献。

25年来，全球妇女权益保障法治建设，妇女教育，妇女参与社会生活等工作均取得了长足进展。然而，妇女平等就业、平等收入、参政议政，针对妇女的家庭暴力等许多问题仍亟待解决，这些短板制约男女平等，妇女解放和妇女权益保护。中国政府对这些问题有清醒的认识，高度重视妇女工作，关切半边天的发展。中国政府针对妇女事业的政策措施充分显示，在实现“中国梦”的道路上要保障男女平等，扩大中国妇女的权利，激发中国妇女的才智。

（作者系政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长）

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(责编：于洋、燕勐)