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首尔现有新冠病例数占韩国38%

2020年06月15日08:34  来源：新华网
 

　　韩国防疫部门数据显示，韩国首都首尔13日新增新冠确诊病例29例，累计确诊1101例，现有408名确诊患者在医院接受隔离治疗，占全国现有1083例确诊病例的38%。

　　韩联社报道，首尔及附近地区疫情持续蔓延，关联近日多起聚集性感染事件。其中，首尔市冠岳区某保健品推销公司关联病例当天增至153例，比前一天新增14例，交叉感染范围涉及培训机构、呼叫中心、教会、室内体育馆等多处场所。由于这一企业面向老年人上门推销产品，60岁以上老年患者占56%。

　　此外，首尔市阳川区一家乒乓球馆关联病例增至62例，道峰区一家养老院累计确诊16例。

　　韩国中央防疫对策本部副本部长权埈郁13日在新闻发布会上说，“5月以来，在首都圈夜店及酒吧发生的年轻人群聚集性感染正经由职场、宗教设施、乒乓球馆等地蔓延至老年人集中的养老院”，随着疫情趋向长期化，无症状及轻症患者居多的现象使人放松警惕，为防疫工作带来困难。

　　权埈郁强调，如果每日新增50例左右的情况得不到控制，随时可能出现疫情大规模暴发。他呼吁市民继续保持社交距离，勤洗手，戴口罩，避免前往病毒传染高危设施和场所，配合防疫部门抗疫。

　　据韩国中央防疫对策本部统计，截至13日零时，韩国境内累计确诊病例12051例，较前一天新增确诊病例49例，其中43例发生在首尔、京畿道、仁川等首都圈地区。

　　韩国政府前一天宣布，无限期延长首都圈地区施行的加强版防疫举措，直至单日新增病例降至个位数。

　　同时，韩国政府决定扩大病毒传染高危场所指定范围，暂停开放文化体育观光部下属博物馆、美术馆、图书馆、剧院等公共文化设施，强制首都圈地区的培训机构、网吧使用电子出入登记系统。（陆爱华）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、燕勐)
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