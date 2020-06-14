意大利现有新冠患者降至27485人

新华社罗马6月13日电（记者李洁）意大利民事保护部门13日发布的新冠疫情数据显示，意大利现有新冠患者较前一日减少1512人，降至27485人。

意大利现有患者中，23518人在居家隔离，3747人在医院接受普通治疗，220人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少146例和7例。

数据还显示，该国当天新增确诊病例346例，累计确诊236651例；新增死亡病例55例，累计死亡34301例；新增治愈病例1780例，累计治愈174865例。

意大利总理孔特当天与欧盟高层官员及本国政要、企业和金融部门代表、工会代表就意大利下一步恢复经济的详细计划开始举行闭门会议。此次闭门会议在罗马的潘菲利别墅举行，持续至6月22日，部分与会人员通过视频连线的方式参与。

据当地媒体报道，欧盟委员会主席冯德莱恩当天在会议致辞中表示，在经历数周应对疫情的特别措施后，意大利经济正在出现复苏迹象，她对意大利经济状况表示乐观。

根据政府规划，意大利将从6月15日起进一步放松管控措施，允许儿童夏令营、舞厅、电影院、剧院和其他文化场所重新开放，前提是必须保持社交距离和佩戴口罩。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”，从6月3日起允许跨大区旅行，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。

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