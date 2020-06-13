原标题：中国呼吁的国际团结合作是战胜疫情的唯一可行之策——访巴基斯坦国民议会议员拉赫曼

新华社伊斯兰堡6月13日电 专访：中国呼吁的国际团结合作是战胜疫情的唯一可行之策——访巴基斯坦国民议会议员拉赫曼

新华社记者李浩

新冠疫情没有国界，不论是拯救生命还是遏制经济衰退，都需要全球共同努力，中国呼吁的国际团结合作是战胜疫情的唯一可行之策，巴基斯坦国民议会（议会下院）议员萨利姆·拉赫曼11日在伊斯兰堡接受新华社记者专访时说。

拉赫曼说：“通过团结合作，人类能够打赢这场艰苦战斗。”

谈及中国政府近日发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，他说，白皮书的发布正值全球许多遭受新冠疫情侵害的国家努力寻求应对方法之时。“白皮书的发布是一项重要贡献，能够为国际社会应对疫情提供急需的参考。”

拉赫曼表示，在中国共产党的领导下，中国在抗击疫情方面表现优异，中国面对新冠疫情时表现出的坚定决心和非凡韧性值得称赞。“当疫情在武汉暴发时，中国政府第一时间作出反应，并制定防控战略。这不是件容易的事，因为面对的是一种未知病毒。”

他说，中国政府宣布了严格的防疫措施，中国人民在抗疫过程中表现出高度责任感，积极配合政府控制疫情传播。中国医护人员不顾自身安危、夜以继日地救治患者的表现堪称典范。“直到今天，中国的医疗、科研工作者仍在继续努力，不论是防控疫情，还是研发疫苗。”

拉赫曼说，尽管在抗疫过程中付出巨大代价，但中国仍帮助其他国家，向包括巴基斯坦在内的许多国家援助大量防疫物资，并分享专业知识。

他说，作为国际社会中的负责任成员，中国一如既往地发挥了积极作用，向其他国家分享权威、详细的信息，这对全球抗疫大有裨益。

拉赫曼对为谋求政治利益或自身利益将新冠病毒政治化的行为表示谴责。他说，全球比过去任何时候都更需要团结合作，每一个人都应当携起手来，共同面对这场公共卫生危机。

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