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综合消息：中东北非部分国家即将复航或开放旅游

2020年06月13日15:37  来源：新华网
 
原标题：综合消息：中东北非部分国家即将复航或开放旅游

　　新华社开罗6月12日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东北非地区部分国家12日宣布复航或开放旅游计划，与民众基本生活相关的日常防疫措施也进一步放松。

　　土耳其航空公司12日在官网公布了与美国以及欧洲、亚洲部分国家和地区的复航安排，包括中国香港、美国芝加哥等城市。土耳其11日开始恢复部分国际航班。土卫生部长科贾表示，截至12日，土耳其累计确诊新冠病例175218例，累计死亡4778例，累计治愈149102例。

　　埃及旅游和文物部12日发表声明说，埃及全国范围内已有232家酒店获得卫生部颁发的卫生安全证，可开放50%的房间营业。埃及政府11日表示，自7月起，累计确诊病例数较少的省份将逐步恢复航空业与旅游业。截至12日，埃及境内累计确诊41303例，累计治愈11108例，累计死亡1422例。

　　突尼斯12日宣布，6月27日起开放边界，允许外国游客来突，但进入前需提供72小时内核酸检测阴性的证明。截至12日，突尼斯累计确诊1093例，累计死亡49例，累计治愈995例。

　　沙特阿拉伯卫生部12日宣布，沙特境内新增3921例新冠确诊病例，累计确诊119942例，累计死亡893例，累计治愈81029例。沙特体育部当天宣布，将从6月21日开始恢复体育相关训练和比赛活动，但不允许观众到现场观看。卫生部数据显示，12日新增的确诊病例中有1584例来自首都利雅得。卫生部表示，利雅得确诊病例急剧增加的原因之一是病毒检测能力提高，确诊病例急剧增加对利雅得的医疗资源造成很大压力。

　　以色列卫生部12日发布的数据显示，截至12日晚，以色列累计确诊18795例，累计死亡300例，累计治愈15310例。根据以色列总理办公室和卫生部12日发布的联合声明，14日起，将允许婚礼、包括洗礼在内的部分宗教仪式在活动大厅举行，但参加人员不得超过250人，且每人占地面积需达2平方米。

　　阿拉伯联合酋长国卫生和预防部12日发布的新冠疫情数据显示，该国新增确诊病例513例，累计确诊41499例；新增死亡1例，累计死亡287例；累计治愈25946例。

　　还有一些中东北非国家12日更新了新冠累计确诊病例数：伊朗182545例，卡塔尔76588例，科威特34952例，阿曼20171例，伊拉克17770例，阿尔及利亚10698例，摩洛哥8610例，苏丹6730例，黎巴嫩1422例，约旦915例，巴勒斯坦669例。（执笔记者：吴丹妮；参与记者：陈霖、王峰、杨元勇、涂一帆、陈斌杰、熊思浩、王薇、陈文仙、冀泽、黄灵、李良勇、马意翀、苏小坡）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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