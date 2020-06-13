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驻蒙古国大使柴文睿考察蒙古国红十字会青少年培训基地

2020年06月13日11:04  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托6月12日电（记者 霍文）应蒙古国红十字会邀请，中国驻蒙古国大使柴文睿12日前往该国红十字会青少年培训基地考察。蒙古国红十字会秘书长包勒日玛陪同考察。

柴文睿在交流中表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，两国人民的传统友谊源远流长，自2014年建立全面战略伙伴关系以来，两国睦邻友好、互利合作和人文交流都取得长足发展。中蒙红十字会之间的交流与合作也在不断加强，对促进两国各领域关系的发展起到了积极作用。

柴文睿说，在中国人民抗击新冠肺炎疫情最艰难的时刻，包括蒙古国红十字会在内的蒙古国各界伸出援手，给予中国坚定支持和援助。同样在蒙古国遇到疫情风险关键时刻，中国人民也伸出援手，向蒙方提供了所需医疗防护物资。面对疫情，中蒙两国人民同舟共济、携手克艰，充分彰显了患难与共的真情。

包勒日玛表示，中蒙两国红十字会历来有良好的合作传统，中国政府及红十字会对蒙古国红十字会给予很多的帮助。双方在防灾救灾、医疗救助、人员培训、人道主义援助等领域开展了很多合作。蒙古国红十字会青少年培训基地也得到了中国红十字会的大力支持。在蒙古国政府和人民与新冠肺炎作斗争的关键时刻，中方提供了救护车和其他抗疫物资，极大支援了蒙古国的抗疫工作，蒙方对此表示感谢。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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