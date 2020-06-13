俄多数地区新冠疫情持续发展 乌克兰等国疫情不容乐观

新华社莫斯科6月12日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：目前在全俄80多个地区当中，60多个地区的新冠疫情仍在持续发展。乌克兰和亚美尼亚等国疫情也不容乐观。

据俄防疫指挥部12日消息，过去24小时俄新增确诊病例8987例，累计确诊511423例；新增死亡183例，累计死亡6715人；新增治愈8220例，累计治愈269370例。其中莫斯科市新增确诊1714例，累计确诊202935例。

俄新社12日援引俄卫生部长穆拉什科的话报道说，在全俄80多个地区当中，包括西伯利亚西部秋明州在内的21个地区疫情态势比较平稳，但其他60余个地区疫情仍在持续发展。

乌克兰12日新增确诊683例，累计确诊29753例，累计死亡870例，累计治愈13567例。自本月6日以来，乌克兰单日新增确诊病例显著增多。11日，该国新增确诊689例，是乌克兰首次单日新增病例突破600例。另据乌克兰总统办公室12日在社交媒体发表的声明，乌克兰总统夫人叶连娜·泽连斯卡娅新冠病毒检测结果呈阳性，目前她已与家人隔离并接受治疗。

亚美尼亚12日新增确诊612例，累计确诊15281例，累计死亡258例，累计治愈5639例。亚美尼亚卫生部认为，本国确诊病例数已十分庞大，必须采取行动遏制病例数快速增加。亚美尼亚政府5月14日宣布将国家紧急状态延长至6月13日。亚美尼亚司法部长巴德相12日说，根据当前防疫形势，政府决定将国家紧急状态期限再次延长一个月。

白俄罗斯12日新增确诊704例，这是自4月23日以来该国新冠病例单日增长最低值。迄今累计确诊52520例，累计死亡298例，累计治愈27760例。白卫生部长卡拉尼克11日表示，目前白全国新冠疫情总体好转，新增病例减少，很多地区收治新冠患者的医院已恢复正常工作状态。

其他一些亚欧国家12日也更新了疫情数据：乌兹别克斯坦新增确诊124例，累计确诊4819例，累计死亡19例，累计治愈3637例；蒙古国新增确诊3例，累计确诊197例，无死亡病例，累计治愈95例；吉尔吉斯斯坦新增确诊37例，累计确诊2166例，累计死亡26例，累计治愈1668例。（执笔记者：栾海；参与记者：李铭、阿斯钢、关建武、蔡国栋、魏忠杰、李东旭）

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