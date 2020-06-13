原标题：意大利现有新冠患者降至3万人以下

新华社罗马6月12日电（记者李洁）意大利民事保护部门12日发布的疫情数据显示，意大利现有新冠患者较前一日减少1640人，降至28997人，这是自3月18日以来该国现有新冠患者首次降至30000人以下。

数据显示，该国当天新增确诊病例163例，累计确诊236305例；新增死亡病例56例，累计死亡34223例；新增治愈病例1747例，累计治愈173085例。

现有患者中，24877人在居家隔离，3893人在医院接受普通治疗，227人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少238例和9例。

意大利总理孔特当天就政府是否未及时在伦巴第小城南布罗和阿尔扎诺采取“封城”措施导致疫情蔓延接受地方检察官远程司法质询。孔特表示，自己一直秉持良知和科学的态度，他不担心相关调查。

根据政府规划，意大利将从6月15日起进一步放松管控措施，允许儿童夏令营、舞厅、电影院、剧院和其他文化场所重新开放，前提是必须保持社交距离和佩戴口罩。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”，从6月3日起允许跨大区旅行，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。

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