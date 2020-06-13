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英欧同意加紧“脱欧”后关系谈判

2020年06月13日08:25  来源：新华网
 
原标题：英欧同意加紧“脱欧”后关系谈判

　　英国政府一名发言人11日宣布，英国首相鲍里斯·约翰逊已与欧洲联盟高层达成共识，双方安排更为密集的“脱欧”后经贸关系谈判日程，争取在年底过渡期结束前达成协议。

　　【同意加紧谈判】

　　英国《金融时报》报道，英欧高层同意安排更“密集”谈判，先前为大约每三周一轮，自本月29日至7月31日改为每周一轮，包括正式磋商和分组会谈。约翰逊定于15日与欧盟领导人以视频连线形式举行高级别会谈，届时双方会确认新的谈判日程。

　　《金融时报》推断，双方同意继续谈判说明，英欧都相信仍有可能在“脱欧”过渡期今年底结束前就未来关系达成协议。

　　英国广播公司报道，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、欧洲理事会主席夏尔·米歇尔和欧洲议会议长戴维·萨索利都会参加15日与约翰逊的视频连线。

　　英方首席谈判代表戴维·弗罗斯特和内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫11日分别重申，英方不会寻求延长“脱欧”过渡期。

　　英欧谈判代表先前已完成四轮未来关系谈判，进展寥寥。欧盟负责英国“脱欧”事务的首席谈判代表米歇尔·巴尼耶本周再次提醒，双方需要在10月31日前达成协议，以便今年年底前通过英欧立法机构批准。

　　【半年宽松边检】

　　《金融时报》同一天援引匿名消息人士披露，为缓解企业压力，英国政府已转变先前立场，放弃明年1月1日起全面恢复对欧盟进口货物的边境检查。正式政策有望在7月前宣布。

　　报道说，英国政府打算在多佛尔等港口对入境的欧盟货物采取“临时宽松政策”，农产品在港口内部或附近的边境检查站接受检疫，动物产品则可能无须当场提交卫生证明。仅管制货物需要接受即时检查。工业产品也可延迟申报和缴纳关税。英国财政部已允许进口商在货物入境后的下一季度再缴纳增值税。

　　一名知悉政府相关筹备工作的官员说，这一“临时宽松政策”类似英国政府去年9月针对“无协议脱欧”可能性所拟措施，旨在通过简化相关环节确保货物流通顺畅。政策效力有望持续半年。

　　英国政府突然转变立场源于制药企业先前警告，如果英国年底前没能与欧盟达成未来关系协议，加上新冠疫情冲击，英国药品储备可能不足。

　　《金融时报》援引消息人士的说法报道，不管英欧能否达成未来关系协议，“临时宽松政策”都将于明年启动。

　　英方希望欧盟也能采取对等举措，恢复当初为应对英国“无协议脱欧”情形设置的措施，在航空和卡车货运过境许可等方面给予便利。不过，一些英方官员和贸易专家说，欧盟方面已经投入重金在法国、荷兰等国港口建设新边检设施并配置人员，不大可能对英方货物采取完全对等的宽松边检措施。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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