人民网>>国际

习近平同白俄罗斯总统卢卡申科通电话

2020年06月12日09:16  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京6月11日电  国家主席习近平6月11日晚同白俄罗斯总统卢卡申科通电话。

　　习近平指出，新冠肺炎疫情发生以来，中白两国同舟共济、守望相助，彰显出深厚的“铁哥们”情谊，体现了中白关系的高水平和特殊性。中方坚定支持白方采取符合本国国情的防控举措，愿继续毫无保留同白方分享防控经验和诊疗方案。相信在你坚强领导下，白俄罗斯人民一定能够尽快战胜疫情。感谢白方为在白俄罗斯学习、工作、生活的中国公民提供帮助，相信白方将继续有效保障他们的生命安全和身体健康。中方愿同包括白俄罗斯在内的国际社会一道，加强合作，共同构建人类卫生健康共同体。

　　习近平强调，当前，中白相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系高水平运行，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上毫不犹豫相互支持，是名副其实的全天候伙伴。中方将一如既往支持白方根据本国国情选择的发展道路。疫情不可避免对两国双边往来和务实合作造成影响，但中白关系基础牢固，合作潜力巨大。双方要化挑战为机遇，深化共建“一带一路”合作，加快推动中白工业园建设以及各领域互利合作取得更多成果，推动双边关系不断迈上新台阶。

　　卢卡申科表示，中方一贯尊重白方自主选择的发展道路，为白方抗击疫情提供了有力支持，分享了宝贵经验，对白疫情防控发挥了重要作用，白方对此深表感谢。白中是好朋友、好兄弟。白方坚决反对将病毒政治化、标签化，将在涉及中方核心利益问题上继续坚定站在中方一边。白方愿同中方一道，充分利用中欧班列扩大双边贸易，共建“一带一路”，推进各领域务实合作。我热切期待疫情过后能够尽快再次欢迎你到访。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月12日 01 版）

(责编：张信凤、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved