习近平同白俄罗斯总统卢卡申科通电话

新华社北京6月11日电 国家主席习近平6月11日晚同白俄罗斯总统卢卡申科通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情发生以来，中白两国同舟共济、守望相助，彰显出深厚的“铁哥们”情谊，体现了中白关系的高水平和特殊性。中方坚定支持白方采取符合本国国情的防控举措，愿继续毫无保留同白方分享防控经验和诊疗方案。相信在你坚强领导下，白俄罗斯人民一定能够尽快战胜疫情。感谢白方为在白俄罗斯学习、工作、生活的中国公民提供帮助，相信白方将继续有效保障他们的生命安全和身体健康。中方愿同包括白俄罗斯在内的国际社会一道，加强合作，共同构建人类卫生健康共同体。

习近平强调，当前，中白相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系高水平运行，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上毫不犹豫相互支持，是名副其实的全天候伙伴。中方将一如既往支持白方根据本国国情选择的发展道路。疫情不可避免对两国双边往来和务实合作造成影响，但中白关系基础牢固，合作潜力巨大。双方要化挑战为机遇，深化共建“一带一路”合作，加快推动中白工业园建设以及各领域互利合作取得更多成果，推动双边关系不断迈上新台阶。

卢卡申科表示，中方一贯尊重白方自主选择的发展道路，为白方抗击疫情提供了有力支持，分享了宝贵经验，对白疫情防控发挥了重要作用，白方对此深表感谢。白中是好朋友、好兄弟。白方坚决反对将病毒政治化、标签化，将在涉及中方核心利益问题上继续坚定站在中方一边。白方愿同中方一道，充分利用中欧班列扩大双边贸易，共建“一带一路”，推进各领域务实合作。我热切期待疫情过后能够尽快再次欢迎你到访。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 01 版）

(责编：张信凤、刘洁妍)