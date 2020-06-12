习近平同菲律宾总统杜特尔特通电话

新华社北京6月11日电 国家主席习近平6月11日晚同菲律宾总统杜特尔特通电话。

习近平强调，新冠肺炎疫情发生以来，中菲两国政府和人民互施援手、共同抗疫，诠释了守望相助的兄弟情谊。我很高兴看到，在你领导下，菲方出台一系列强有力的防控举措，取得积极成效。相信菲律宾人民一定能够发扬团结协作精神，早日成功战胜疫情，恢复生产生活秩序。中方愿根据菲方需要，继续向菲方提供坚定支持。中方秉持人类命运共同体理念，为全球防控提供资金、经验、信心，向有需要的国家伸出援助之手。中方愿同菲方密切合作，支持国际社会团结抗疫，支持世卫组织更好发挥领导作用，共同构建人类卫生健康共同体。

习近平强调，这次疫情是一场危机，但我们要勇于在危机中抓住新机，在变局中开创新局。中菲双方要在疫情防控常态化情况下，创新思路和方法，逐步恢复必要人员往来，统筹推进各领域务实合作，助力各自经济社会发展，造福两国人民。相信在抗疫和恢复发展的进程中，中菲传统友谊和互信将日久弥深，两国全面战略合作关系将迎来更广阔的发展前景。中菲两国坚持友好，完全符合两国人民根本利益、长远利益，历史一定会证明这一点。

杜特尔特表示，今年是菲中建交45周年，这是两国关系中的重要里程碑。在你坚强领导下，中国不仅自己成功控制疫情，而且向菲律宾等伙伴慷慨伸出了援助之手，特别是习近平主席宣布中国疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，这将使全人类受益。菲方将永远做中国人民的朋友，不会允许任何人利用菲律宾从事反华活动。菲方致力于不断深化两国人民友谊，希望同中方拓展各领域交流合作，推动尽快复工复产。菲方愿继续同中方和世卫组织加强合作。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 01 版）

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