意大利卫生部长呼吁做好应对第二波疫情准备

新华社罗马6月11日电（记者陈占杰）意大利卫生部长斯佩兰扎11日在议会下院表示，意大利各界应团结一致，共同推动国家从新冠疫情中恢复，同时做好应对第二波疫情的准备。

斯佩兰扎说，意大利必须牢记刚刚经历的这场“噩梦”，从这场史无前例的灾难中吸取教训，对全国卫生体系进行改革并加大投入。“第二波疫情并不一定会暴发，但我们必须为此做好准备。”

斯佩兰扎说，意大利的一系列疫情数据令人鼓舞，但疫情还没有结束，病毒仍在传播。他说，目前全球不少地方疫情仍在蔓延，6月15日开放申根区边界的条件尚未成熟。

斯佩兰扎表示，意大利、德国、法国和荷兰等国卫生部长共同致信欧盟委员会主席冯德莱恩，呼吁欧盟在研发新冠疫苗方面发挥领导作用，确保疫苗问世后欧洲所有国家都能享有，并成为全球公共产品。

根据意大利国家统计局11日发布的统计报告，今年4月，意大利的工业生产指数环比下跌19.1%，同比下跌42.5%；1至4月的工业生产指数同比下跌18.7%。报告说，这一结果的主要原因是全国性“封城”措施导致很多生产活动陷于停滞。

意大利民事保护部门11日发布的数据显示，该国当天新增新冠死亡病例53例，累计死亡34167例；新增确诊病例379例，累计确诊236142例；新增治愈病例1399例，累计治愈171338例；现有新冠患者人数比前一天减少1073人，降至30637人。

现有患者中，26270人在居家隔离，4131人在医院接受普通治疗，236人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少189例和13例。

根据政府规划，意大利将从6月15日起进一步放松管控措施，允许儿童夏令营、舞厅、电影院、剧院和其他文化场所重新开放，前提是必须保持社交距离和佩戴口罩。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”，从6月3日起允许跨大区旅行，并允许欧盟和申根区国家以及英国游客不受限制入境。

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