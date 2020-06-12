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巴勒斯坦总理会见中国赴巴抗疫医疗专家组

2020年06月12日08:08  来源：新华网
 

　　新华社拉姆安拉6月11日电 巴勒斯坦总理阿什提耶11日在约旦河西岸城市拉姆安拉会见中国赴巴抗疫医疗专家组，称赞中国专家组不远万里赴巴，传递了两国同舟共济、共克时艰的坚定决心。

　　阿什提耶代表巴领导人、政府和人民热情欢迎中国专家组来巴开展抗击新冠疫情交流合作，高度评价中国是最早支持巴人民正义事业的国家之一，也是最早向巴提供抗疫物资援助、向巴派遣医疗专家组的国家，认为这体现出两国高水平的互信合作。

　　阿什提耶表示，巴方将积极学习中方宝贵经验，期待以专家组访问为契机，推动巴中关系更加巩固深化，共同为国际抗击新冠疫情作出贡献。

　　中国驻巴勒斯坦办事处主任郭伟表示，新冠疫情在中国暴发初期，巴领导人和人民坚定支持中方抗疫。疫情在巴出现后，中方秉持构建人类卫生健康共同体理念，毫无保留地与巴方分享抗疫经验，多批次向巴提供抗疫物资。专家组访巴正值巴方抗击疫情、防控第二波疫情回潮关键时刻，希望中方专家的成功经验和专业素养能帮助巴方提升抗疫能力，书写新时期中巴携手战疫新篇章。

　　专家组组长胡鹏积极评价巴方抗击疫情取得的良好成果，表示病毒不分种族，疫情没有国界，中方专家愿竭尽所能解决巴方困难疑惑，共同努力战胜新冠疫情。

　　中国赴巴抗疫医疗专家组10日抵达拉姆安拉。专家组由国家卫生健康委员会组建，10名专家由重庆市人民政府选派，专业领域涵盖呼吸、外科、检验、感染、院感、中医、流行病学、护理等。专家组将在巴勒斯坦停留一周。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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