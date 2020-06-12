“肝胆每相照，冰壶映寒月。”在中国山东省捐赠给韩国首尔市的防疫物资包装箱上，这句韩国古代诗人许筠的诗句格外醒目，彰显着中韩两国人民在面对困难时相互扶持、同舟共济的真挚情谊。

在抗击疫情过程中，中韩两国地方之间守望相助，成为两国人民友好情谊的生动写照。

首尔市市长朴元淳曾专门录制视频为中国加油，并向北京等地捐赠抗疫物资。北京、重庆、四川等多个省市也纷纷向首尔市捐赠防护用品，支持韩国抗击疫情。朴元淳表示，传染病不分地区，没有国界。面对疫情挑战，人们必须齐心协力、共克时艰。首尔也将与中国等国家的友好省市保持密切沟通，共同抗疫。“我相信，城市间加强交流，不仅有助于抗击疫情，还有助于深化各国之间、各友好城市之间友好合作。”朴元淳说。

忠清北道曾向友好省道湖北省援助防疫物资，近日收到湖北捐赠的口罩。之前向中国8个城市捐赠物资的光州市，也陆续收到来自武汉、大连、洛阳等友好城市积极援助的抗疫物资。“患难见真情”，这是光州市市长李庸燮向中国地方政府致信时引用的一句话，展现了韩中两国彼此声援的友好情谊。

海南省和济州道1995年正式缔结友好关系，两地一直交流频繁。面对这次疫情挑战，双方守望相助。“中国政府为抗击疫情采取了强有力而迅速的措施，付出了巨大努力”，韩国济州道知事元喜龙在致海南省相关信函中表示，“一方有难，八方支援”，济州道将进一步加强与海南全方位合作，共同克服这次危机。

韩中文化友好协会会长曲欢对韩中两国此次患难与共、友好互助感触颇深。“在我们准备装运为贵州和云南筹集的防疫物资时，韩国国内疫情开始迅速蔓延。经过协商贵州和云南相关单位，最终我们将这批物资分别转给了急需防疫物资的釜山和忠清南道等地区。在共同面临困难的情况下，韩中两国地方之间互帮互助、彼此惦念，让我深受感动。”曲欢动情地说。

（本报首尔电）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 03 版）

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