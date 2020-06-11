日前，南非将“封城”等级从四级降至三级，全面恢复食品加工业、制造业、零售业、工矿业等支柱产业的运转。此前，南非已两次降低“封城”等级。经济重启加快步伐，带动股市上扬，约翰内斯堡证券交易所指数连日上涨。南非政府正不断加大疫情防控力度，包括扩大检测范围等，防止疫情反弹。

南非总统拉马福萨日前表示，将在恢复经济和抗击疫情之间做好平衡。拉马福萨说，不仅要使南非经济恢复到疫情前状态，还要致力于“打造新经济”。政府将调动公共和私人资源，进行大规模的基础设施建设和维护，推动经济实现复苏。

本报记者近日在约翰内斯堡看到，商场人流已恢复近七成，之前冷清的公交站出现了排队等待上班的队伍，道路上的车流量基本恢复正常。在商场出入口，有专人要求顾客佩戴口罩、消毒双手，商场内各店铺也根据面积限制最大可容纳人数。

6月8日，世界银行发布的最新一期《全球经济展望》报告称，受疫情冲击，2020年南非经济预计萎缩7.1%。南非国家计划委员会委员奥尔特曼表示，目前的工作重点分为3个方面：首先是制定和实施“风险调整战略”，加强动态预警和疫情遏制措施；其次是深入社区，确保居民基本生活条件得到保障；第三是向所有受影响的企业和工人提供支持。“前两项将为控制疫情和经济重启打下基础，第三项对经济复苏至关重要。”

为了加快重启经济，南非储备银行在疫情发生后已经连续3次降息，目前基准利率为3.75%，借贷成本降至历史最低水平。政府放宽了对银行的监管要求，确保国内市场具有足够的流动性。财政政策方面，南非政府推出了总额5000亿兰特（1美元约合17兰特）的社会救助与经济支持计划，帮助企业和民众渡过难关。统计数据显示，截至6月初，南非共有650万人申请失业救助金，政府为因疫情而暂时失业者提供了158亿兰特短期支援。世行报告分析称，得益于政府宣布的财政刺激计划，2021年南非经济有望迎来复苏，将增长2.9%，但财政紧缩限制、电力供应中断问题以及对国家电网进行大量维护工作的需求，将继续影响该国中期经济增长前景。

（本报约翰内斯堡6月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 17 版）

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