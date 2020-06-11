外国媒体积极评价抗击疫情的中国行动（患难见真情 共同抗疫情）

中国坚持人民至上、生命至上，经过艰苦卓绝的努力，疫情防控阻击战取得重大战略成果。近期，不少外国媒体在报道中高度评价中国抗疫成果，点赞中国积极分享防控和救治经验、推动抗疫国际合作的努力，驳斥一些西方国家政客和媒体借疫情搞污名化的荒谬言行，表达了愿并肩作战、共克时艰的决心。

“白皮书将在国际抗疫合作中发挥更大作用”

中国国务院新闻办公室发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，真实记录中国抗疫的艰辛历程，向国际社会分享中国抗疫的经验做法，阐明全球抗疫的中国行动、中国理念、中国主张，引发国际媒体普遍关注。

日本时事通讯社报道称，白皮书以时间顺序介绍了中国的抗疫历程。报道援引白皮书指出：“中国是病毒受害国，也是全球抗疫贡献国，应该得到公正对待而不是责难。”

新加坡《联合早报》援引新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江的话称，白皮书的发布旨在向国际社会讲清楚中国的抗疫过程，纠正一些对华偏见、误解甚至攻击，“白皮书将在国际抗疫合作中发挥更大作用”。

新加坡《海峡时报》报道说，白皮书表明，中国在应对疫情时采取的行动公开透明，并及时向世界通报疫情信息。中国还向许多国家派遣医疗专家组、提供医疗物资等。中国提出中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，这对世界来说是一个好消息。

路透社在关于白皮书的报道中重点关注中国开展疫苗国际合作等情况。相关报道指出，中国加大努力在全球范围内同有关国家开展疫苗研发等合作，推进了灭活疫苗、重组蛋白疫苗等5条技术路线。报道强调，中国敦促全球合作抗疫，呼吁国际社会应避免将疫情政治化。

“这次危机充分展现了中国治理能力，中国是抗击疫情的典范”

国际期刊《人口经济学杂志》网站近日发布一项由美国耶鲁大学和中国暨南大学研究人员合作开展的最新研究认为，中国对湖北省、武汉市人员流动和对外通道实行严格封闭的交通管控，采取社区封闭管理、居家隔离等措施，显著降低了新冠病毒的传播率，使疫情很快得到有效遏制。

巴西“事实网”采访了两名久居中国的巴西公民。他们表示，中国政府采取自上而下的应急决策指挥体系，以迅速有力的行动遏制疫情。同时，中国人民的纪律观念和集体意识保障了抗疫的成功。数字化技术的应用也在一定程度上遏制了病毒传播。人们通过手机支付，在获取商品和服务时减少了密切接触。

俄罗斯国家电视台“俄罗斯—24”频道在黄金时段播出纪录片《武汉战疫纪》，从多个角度记录了武汉战疫历程，展现出武汉人民、湖北人民以及全中国人民与疫情抗争的艰苦努力，对中国人民英勇顽强的抗疫精神给予高度评价。该纪录片强调，“谨以此片献给为抗击新型冠状病毒日夜奋战的所有人，他们为全人类与病毒抗争的丰功伟绩将被永远铭记。”

埃及多家主流电视台日前播放了当地制作的一部抗疫宣传片，向民众讲述中国抗疫故事，记录下诸多生动的片段：中国党和政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取一系列有力措施；中国民众主动遵循居家隔离等相关指导；医护人员、人民解放军指战员逆行出征、舍生忘死……

比利时《晚报》近日发表文章，肯定了欧盟与中国在抗击疫情多边合作方面作出的贡献，认为国际社会应为世卫组织提供更多支持，团结一致抗击疫情。文章引用欧洲对外关系委员会主任卡尔·比尔特的话称：“中国采取了明确的抗疫战略方针”。

美国《斯坦福日报》刊发美国青年学者的文章称，“这次危机充分展现了中国治理能力，中国是抗击疫情的典范”。

“友谊在特殊时期变得更为牢固”

近日，意大利财经杂志《Adriaeco》发表题为《意大利—中国：合作再次发展》的评论文章，表示共同抗击疫情让意中两国民众情感更加深厚，双方未来合作将进一步加强。

“意大利和中国之间的友谊在特殊时期变得更为牢固。”文章说，在中国抗击疫情的关键时刻，意大利向中国运送了防护服、消毒剂和口罩等医疗物资。同样，中国捐赠了外科医用口罩、N95口罩和医疗包等，给予意大利人民抗疫宝贵支持和援助。中国派出多批抗疫医疗专家组赴意大利，与当地医生一起抗击疫情。中国医生还通过视频会议等为意大利同行提供了很多帮助。“疫情让每个人明白：必须合作、互助并保持理性，才能战胜疫情，才能让经济恢复增长。”

波兰《论坛报》日前报道称，在5月底举行的中国潍坊—波兰奥尔什丁抗击新冠肺炎疫情经验分享视频会议上，波方疫情防控专家提出了11个问题，中国专家结合实践经验予以详尽解答。奥尔什丁市市长彼得·格日莫维奇对此表示感谢，并期望未来双方进一步深化经济、文化、民间交流合作。

（本报北京、东京、曼谷、罗马、华盛顿、里约热内卢、莫斯科、开罗、布鲁塞尔、努尔苏丹6月10日电 记者李锋、龚鸣、刘军国、林芮、叶琦、郑琪、吴杰、张远南、屈佩、周輖、张朋辉、牛瑞飞、周翰博）

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)