“中国积极践行人类命运共同体理念，推动抗疫国际合作，为国际组织和其他国家提供援助，非常值得称赞。”埃及社会主义党总书记艾哈迈德·沙班日前接受本报记者采访时表示，疫情面前，没有哪个国家能独善其身，各国应该携手抗击疫情。埃方反对个别国家企图通过污名化行径来达到自身政治目的的做法。

沙班指出，在中国共产党领导下，中国全国上下共同努力，快速建立集中收治医院，保障日常物资供应，广大民众积极配合执行各项措施。“措施执行的高效让人惊叹，中国经验值得各国借鉴。” 沙班说，在抗击疫情过程中，很多行业创造性地使用机器人、5G技术等，让人看到了中国在科技领域的潜力和优势。

“今年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，我对中国实现目标任务充满信心。”沙班说，他长期观察中国社会的发展进步，最近更是几乎每年访问中国，亲眼见证了中国经济社会的新发展、新面貌。“中国人民在各领域取得的巨大成功，特别是年轻人拼搏努力的故事让我振奋。”沙班认为，中国经济社会秩序迅速恢复发展，将为世界经济的复苏增添信心和动力。

沙班表示，埃中友谊悠久深厚，两国人民在抗击疫情方面相互支持是埃中友好的真实写照。目前，中国向包括埃及在内的许多国家提供多批防疫物资，通过各种形式分享抗疫经验。“埃及人民衷心感谢中国的支持和帮助，相信我们携起手来一定能够战胜疫情。”

“共建‘一带一路’为深化各国合作、实现互利共赢提供了有力支持。”沙班表示，埃及地理位置优越，发展潜力大，借助中国的政策、技术、资金等优势，“埃中合作未来大有可为”。

（本报开罗6月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月10日 16 版）

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