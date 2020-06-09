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综合消息：非洲新冠确诊病例超18万 南非确诊超5万

2020年06月09日16:01  来源：新华网
 

　　新华社内罗毕6月8日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心8日数据显示，非洲累计新冠确诊病例超过18万例，南非累计确诊病例超过5万例。非洲多国根据本国疫情形势继续调整防疫政策。

　　从累计确诊病例数量来看，非洲地区疫情较为严重的国家是南非、埃及、尼日利亚和阿尔及利亚，确诊病例均在万例以上。

　　8日新增确诊病例较多国家包括：南非新增2594例，累计50879例；尼日利亚新增253例，累计12486例；加纳新增272例，累计9910例。

　　南非公立学校7年级和12年级学生8日开学，但一些偏远地区学校因无法提供清洁水和防护用品而无法正常开学。南非总统拉马福萨8日在每周例行讲话中说，封禁措施使南非经济濒临崩溃。在民生难以为继的情况下，南非不得不启动“抗疫和生产两不误”策略，现在南非必须平衡好恢复经济和抗击疫情之间的关系。他呼吁民众坚持长期抗疫，并为“最糟糕的时刻”做好准备。

　　随着乌干达进一步放宽疫情管控限制，8日起乌政府允许各部委、机关和下属机构部分恢复线下办公，雇员出勤率将达到30%；鼓励使用在线平台办理业务，减少人员接触；建议视频会议代替现场会议，紧急现场会议应在户外举行。

　　欧盟与卢旺达政府8日签署5200万欧元援助协议，用于支持卢旺达政府在新冠疫情下加强社会保护和改善农业供应链。

　　世界银行8日发布的一篇分析报告预测，坦桑尼亚2020年国内生产总值增速将由2019年的6.9%下降至2.5%。在疫情影响下，预计今年坦旅游业从业者收入会缩减80%以上。报告呼吁坦政府加强疾控响应机制建设、出台更多经济保障政策以促进就业，并加大对数字经济领域的投资力度。（执笔记者：赵熙；参与记者：张玉亮、邢建桥、王松宇、郭骏、许正、张改萍、杨孟曦、赵宇鹏、吴长伟、高竹、李斯博、郑扬子、聂祖国、王守宝、乔本孝、荆晶、杨臻、文浩、肖玖阳）

(责编：张信凤、杨牧)
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