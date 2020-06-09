习近平同缅甸总统温敏互致贺电

新华社北京6月8日电 6月8日，国家主席习近平同缅甸总统温敏就中缅建交70周年互致贺电。

习近平在贺电中指出，建交70年来，中缅传统胞波情谊历经风雨、坚如磐石。两国关系提升，各领域合作深化，给两国人民带来福祉。双方近期在抗击新冠肺炎疫情斗争中相互支持、守望相助，生动诠释了患难与共、同舟共济的中缅命运共同体精神。今年1月我对贵国进行了成功的国事访问，同你就新形势下构建中缅命运共同体达成重要共识，推动两国关系进入新时代。

习近平强调，当今世界正面临百年未有之大变局，中缅关系处于承前启后关键时期。我高度重视中缅关系发展，愿同你一道努力，以构建中缅命运共同体为遵循，密切高层往来，巩固政治互信，深化各领域务实合作，加强多边协调配合，使两国人民永做好邻居、好朋友、好伙伴、好胞波。

温敏在贺电中表示，热烈祝贺中国全国“两会”顺利召开，衷心感谢中方为缅甸抗击新冠肺炎疫情、推动经济社会发展提供的宝贵援助和大力支持。在缅中建交70周年之际，两国一致同意构建缅中命运共同体。相信随着缅中关系提质升级，两国各领域互利合作将进一步深化。

同日，国务院总理李克强同缅甸国务资政昂山素季也互致贺电。李克强在贺电中说，新形势下，中方愿同缅方一道，以落实两国元首共识为主线，加快发展战略对接，深化共建“一带一路”和中缅经济走廊合作，推动中缅命运共同体建设不断走深走实。昂山素季在贺电中说，缅中“一带一路”和中缅经济走廊合作必将造福两国人民，缅方愿同中方一道，推动两国友好关系与务实合作不断取得新的发展。

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 01 版）

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