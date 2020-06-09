种族歧视积弊难改？明尼阿波利斯或重组警察系统

美国明尼苏达州明尼阿波利斯市政委员会多数成员7日承诺将解散并重组市警察局，以平息非洲裔男子乔治·弗洛伊德在白人警察暴力执法后死亡所引发的全美示威抗议。

不过，目前无法确定这一举措能否落实。

【改革无望、直接解散？】

明尼阿波利斯市政委员会12名成员中有9人7日下午现身城市公园一场抗议活动支持示威者立场，承诺将“解散”市警察局并重新组建治安系统。这一决策因“达到足以推翻否决的多数票支持”获得市政委员会通过。

市政委员会主席丽莎·本德尔说：“我们的警察系统明显不能再保护社区安全。我们的渐进式改革努力已经失败。”

本德尔说，她和其他参加集会的8名市政委员会成员将致力于“终结现有维持治安机制，打造能够切实保护我们安全的系统”。

她告诉美国有线电视新闻网，市政委员会将讨论如何重组警察系统，她考虑将警察经费转向以社区为基础的治安机制。

黑人男子弗洛伊德5月25日因涉嫌使用假钞在街头遭抓捕，被一名白人警官“跪压颈部”大约9分钟后死亡。这一事件引发从该市蔓延至美国全国抗议“系统性种族歧视”的示威活动。涉事警官起初被解职，随后被控谋杀罪。

在明尼阿波利斯，抗议者控诉市警察局长期受种族歧视“风气”侵蚀并拒绝改变，部分抗议者要求撤回警察经费。

明尼苏达州政府上周开始调查明尼阿波利斯市警察局是否涉嫌侵犯民权。该市5日出台第一项具体改革措施，即禁止市警察用“锁喉”或“压颈”手段控制嫌疑人。

美国媒体报道指出，这一中西部州人口以白人为主，但近年非洲裔、拉美裔、亚裔等移民人口逐渐增多，种族不平等现象明显；白人与黑人之间贫富差距在全美“名列前茅”。明尼阿波利斯是该州最大城市，人口约43万，非洲裔占20%。

【市长不支持 结局未可知】

美联社报道，解散地方警察局的做法在美国有先例。2012年，新泽西州卡姆登市犯罪率居高不下，该市警察局遭解散，由一支新警察队伍取代、负责卡姆登县治安工作。2000年，加利福尼亚州康普顿市采取同样措施，将该市治安交由洛杉矶县警察局负责。

2014年8月，在密苏里州弗格森市，手无寸铁的18岁非裔男子迈克尔·布朗在车道上步行时与一名白人警官发生口角冲突，随即遭后者枪击身亡。这一事件同样引起抗议浪潮，当年州司法部一度考虑解散该市警察局，但最终市政府决定在法院指定的调解员监督下对市警局实施大范围改革。

不过，按照美联社的说法，解散明尼阿波利斯市警察局或撤回警局经费的举措能否付诸实施，目前难以确定。州政府的民权调查预期将在今后数月内逐步展开。

明尼阿波利斯市长雅各布·弗雷6日在家门前回应示威者时说，他不支持“革除整个市警察局”的建议。（沈敏）（新华社专特稿）

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