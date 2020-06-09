综合消息：白皮书具有世界性的科学价值——多国专家高度评价《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书

新华社北京6月8日电 综合新华社驻外记者报道：国务院新闻办公室7日发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，国际社会对此高度关注。多国专家表示，白皮书便于世界各国借鉴中国抗疫经验，具有“世界性的科学价值”，团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。

与世界共享中国经验

白皮书记录了新冠病毒在中国蔓延的情况、中国抗击病毒过程中采取的措施以及取得的成效。专家们充分肯定中国的抗疫行动，认为中国经验给全球抗疫带来希望。

韩国成均馆大学成均中国研究所所长李熙玉认为，疫情暴发后，中国政府有效的社会治理和有力的防疫措施使中国得以迅速遏制新冠疫情。中国采取“一省包一市”的对口支援方式，给予湖北省大量的医疗支援和帮助，构建了强有力的防疫互助网。此外，及时启用方舱医院等高效的临时医疗设施，让大规模、迅速治疗轻症患者成为可能，这对阻断传染病早期传播起到了重要作用。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，中国调动社会各部门的资源来拯救生命，在抗疫过程中始终坚持科学态度，并使用大数据、人工智能等高科技手段协助抗疫。林斯对中国各地的医护人员到武汉支援印象深刻，认为只有全社会共同行动才能有效防控疫情。

厄瓜多尔国家公共卫生研究所流感及其他呼吸道病毒中心主任阿尔弗雷多·布鲁诺认为，中国的抗疫努力“非常积极”。他说，疫情暴发伊始，中国很快对病毒基因组进行测序并将结果上传至国际基因组数据库，正是中方分享了这一关键信息，世界各国才能据此建立筛查诊断工具。

布鲁诺认为，中国发布的白皮书具有“世界性的科学价值”。世界各国通过白皮书可以了解中国如何应对疫情、可以借鉴的诊断方法和灵活科学的治疗方案，这些都弥足珍贵。中国共享科学信息和抗疫经验对世界战胜新冠疫情“帮助巨大”，为全球抗疫努力带来希望。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校医学教授、人类营养中心主任李兆萍说，中国抗疫工作开展较早，在新冠病毒的病毒学研究和临床诊治方面积累了宝贵经验。中国科学家迅速在国际专业杂志上发表文章，中国医生也积极热情、毫无保留地在各种场合介绍他们的临床经验。

同各国携手共同抗疫

白皮书指出，中国始终秉持人类命运共同体理念，肩负大国担当，同其他国家并肩作战、共克时艰。专家们对此予以高度评价。

罗尼·林斯说，中国在控制自身疫情的同时，还向国际社会提供人道主义援助，积极生产抗疫物资支援其他国家。世界很多国家，特别是拉美地区的疫情还很严重，因此这场疫情也让我们看到全球应该建立起一个更加有效的公共卫生体系。

李兆萍说，白皮书强调共同构建人类卫生健康共同体，指出中国积极开展国际交流合作，国际社会团结合作共同抗疫，这对于凝聚全球力量抗击疫情至关重要。病毒无国界。新冠病毒传染性强，致死率也较高，面对这种全新的病原体，加强国际交流与合作尤为重要。

她表示，新冠病毒很可能会长期存在。新冠药物和疫苗的研发和普及，需要各国政府、民间和科研团体之间的通力合作。

布鲁诺说，中国不但向全球分享抗疫经验，还向许多国家提供了大量抗疫物资，在全球抗疫行动中发挥了不可替代的作用。面对疫情，世界各国的团结至关重要。他呼吁各国响应中国的倡议，加强团结和协助，“这是人类战胜这一疾病的唯一途径”。（参与记者：陆睿、赵焱、陈威华、郝云甫、谭晶晶）

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