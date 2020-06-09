中国医疗队员们倾心奉献，为赤道几内亚抗击疫情提供了有力帮助。他们不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤的精神感染并激励着我们，让我们对战胜疫情更有信心。

——赤道几内亚总理弗朗西斯科·奥巴马·阿苏埃

感谢中方主动、及时召开系列视频交流会，中方的疫情防控经验为莱索托下一步防疫工作提供重要借鉴。衷心感谢中国政府和民间援助的多批医疗物资和中国医疗队在莱索托的工作。

——莱索托卫生副大臣波赫莱利

新冠肺炎疫情是全人类共同的敌人。中国政府提供医疗物资援助，中国援苏丹医疗队积极为我们开展疫情防控培训，这充分体现苏中两国的深厚友谊。中国疫情防控经验带给我们很多启示，我们十分愿意继续加深合作，助力苏丹尽快战胜疫情。

——苏丹卫生部国际合作司司长赫芭

中方召开的交流会非常及时，为非洲国家抗击疫情提供了宝贵经验。会议要点将进一步分享给一线医护人员。津巴布韦愿继续借鉴中国经验，加强同中国的防疫交流，不断提升医疗诊治水平和应对疫情能力，坚信在双方共同努力下能够早日战胜疫情。中国医生高超的技术水平和敬业的工作态度令人敬佩。

——津巴布韦卫生部诊疗事务司司长马卡拉沃

中方通过专家视频连线会议、援布隆迪医疗队指导等多种形式，详细分享了应对疫情的防控方案，并为非洲国家提供了具有针对性和指导性的建议。布隆迪从中方战胜疫情的宝贵经验中收获良多，中方的联防联控机制和应对疫情输入性风险的预防性举措尤其值得认真学习。

——布隆迪公共卫生和艾滋病防治部卫生服务总司长恩达伊昆达

（本报记者万宇、吕强、李滢嫣、苏航采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 18 版）

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