“一起努力，战胜疫情”（全球抗疫进行时）

俄罗斯疫情防控处于关键时期，不少志愿者团体活跃在抗疫一线。一个名为“创客抗击新冠病毒”的志愿者组织就是其中之一，专为医护人员提供定制防护用品。

志愿者们大都是IT工作者，他们利用3D打印机，打印防护面罩、能避免面部压痕的护目镜支架与口罩鼻夹、呼吸器与接头。创客们通过医护人员的反馈，对产品进行相应完善，最后定型的图纸也通过网络共享。有需求的医生可在网站上填写表格，免费申领医疗防护用品。创客们常常收到人们对防护面罩的咨询——这种防护面罩可多次使用，视使用频率最长能用几个月。创客们还制造插管箱——这是供负责插管的医生们使用的防护用品。

该志愿者组织创始人弗谢沃洛德·奥钦斯基称，仅一个月时间内，创客们就为俄罗斯4%的医务工作者提供了医疗防护用品。如今这一组织的规模迅速壮大，不仅俄罗斯每个地区都有一支团队，白俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦也成立了团队。

亚历山大·乌里金是“创客抗击新冠病毒”在俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国的协调人。他在这里还有136个同伴，共同完成来自全国的订单。“相关电邮越来越多。有的来自医院院长，大多数来自一线医生，他们需要更好的防护。”乌里金表示：“我们想尽最大努力，帮助医生们抗击疫情。”

目前，顿河畔罗斯托夫市中心医院等医疗机构已收到了第一批打印好的产品。该市所在的罗斯托夫州项目协调人奥列格表示，当地已经收到了近300个防护面罩，而且数量每天都在增加。创客组织者也表示，这一活动如果没有慈善捐助与合作伙伴的支持，是不可能持续下去的。“3D打印创客为抗疫贡献力量。我们希望更多人加入进来。大家一起努力，战胜疫情。”奥列格说。

（本报莫斯科6月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月09日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)