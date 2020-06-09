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小故事 大篇章（大使随笔）

季  平

2020年06月09日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　今年是中国和波黑建交25周年。新冠肺炎疫情的肆虐让这个年份变得更加特殊，愈加体现中国和波黑和衷共济的时代感和使命感。

　　在中国抗击疫情最艰难的时刻，一位名叫奥麦尔霍兹奇的老人来到中国驻波黑大使馆。他说，作为一名有治愈过危重肺炎病人临床经验的退休医生，愿意提供多年积累的经验，为正在抗疫的中国人民尽一份绵薄之力。霜寒露重的清晨，这位古稀老人舟车劳顿，几经周折来到使馆，只为表达这份情意。良言一句三冬暖，这份心意我们铭记在心。

　　今年3月，波黑出现新冠肺炎确诊病例，曾来波黑演出的无锡市少年宫合唱团的孩子们说：“我们牵挂着美丽的萨拉热窝和可爱的波黑小朋友，希望同他们共渡难关。”孩子们拿出自己的压岁钱和零花钱购买防护口罩捐献给波黑。一面之缘却足以让孩子们倾囊相赠，涓涓童心，弥足珍贵。

　　不久，苏州大学的师生们也寄来援助物资，并用“一树花开两地芳”来寄托他们的款款深情。

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　　过去几个月里，这样动人的场景还有很多，两国人民携手抗疫的友好故事温暖人心。

　　这场突如其来、席卷全球的疫情让人们深刻认识到，世界各国如此紧密相连。人们也更加体会到，构建人类命运共同体是如此重要。波黑国家元首、议长、外长纷纷致信中方表示慰问和支持，民间机构和个人积极向中方捐赠抗疫物资。中方强调愿向波黑提供力所能及的帮助，交流防控和诊疗经验，坚定支持波黑政府和人民抗击疫情的努力，发出两国携手抗疫最强音。两国政府签署了卫生与医学科学领域合作谅解备忘录；中国政府送来了急需的抗疫援助物资；中方先后两次组织疫情防控专家视频会议，毫无保留地分享抗疫经验。旅波华侨、在波中资企业、中国民间组织也纷纷慷慨解囊、捐钱捐物，与波黑人民共克时艰。中国与波黑人民携手抗击疫情，共同绘就了一幅“万里尚为邻，相助无远近”的美丽画卷，也是人类命运共同体理念的生动呈现。

　　疫情终将过去。如今中国国内生产生活秩序正在加快恢复，波黑也遏制住了疫情快速蔓延的势头。如何在共建“一带一路”倡议和中国—中东欧国家合作框架下展望未来、共谋发展，是时下两国最关注的话题。由中建三局承建的泛欧高速公路查普利纳段项目正在加速推进；双方共建的医院、电厂等多个民生项目也将开工。不久前，中国能建葛洲坝集团还与波黑方签署了新的水电项目合作协议。中国与波黑合作方兴未艾，生机勃勃，承载着两国人民携手发展的共同愿望。

　　我相信，经过守望相助、并肩抗疫历程考验的友谊力量，也是中国与波黑两国友好合作不断书写新篇章的推动力量。

　　（作者为中国驻波黑大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月09日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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