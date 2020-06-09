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“我们必须合力抗击疫情”

本报驻法国记者  葛文博

2020年06月09日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国政府果断实施严格管控措施，在短时间内建成专门收治医院等，这些正确决策对于整体防控都具有十分重要意义。中国及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，并毫无保留同各方分享防控和救治经验，这些信息对我们抗击疫情都非常有用。”日前，法国塞纳—圣但尼省阿维森纳医院、让·维迪耶医院重症监护室主任伊夫·科昂接受本报记者采访时表示。

　　伊夫·科昂介绍了法国卫生科研团队关于新冠病毒的最新研究成果。科昂率领的团队近期对所属医院去年12月2日至今年1月13日期间14例病毒性肺炎患者样本，重新进行了针对新冠病毒的聚合酶链式反应（PCR）检测，其中1例显示为阳性。该患者在法国生活多年，此前几个月并无旅行史或外来人员接触史。这一发现，与法国政府最早于1月24日宣布的3例确诊新冠病毒感染病例情况截然不同。

　　科昂团队的这一研究成果于5月3日在医学期刊《国际抗菌药物杂志》正式发表。科昂认为，从病毒学角度来看，这一发现有助于“重现病毒流行历史”，法国可能存在更多、更早的病例。科昂介绍说，法国很多医学专家正在反向追溯新冠病毒感染病例。位于法国大东部大区科尔马市的阿尔贝·施魏策尔医院日前公布了该院医学影像部主任米歇尔·施米特的研究成果。施米特分析了去年11月以来该院2000多份胸部扫描影像后发现，法国至少在去年11月16日就出现了疑似新冠病毒感染病例。科昂说：“新冠肺炎症状在胸片中的表现足够明显，我支持施米特医生团队的结论，法国可能在去年11月就出现了感染病例。”

　　科昂强调，根据目前科学研究，新冠病毒绝非人造，而是在自然界中产生并传播的。巴黎大区卫生局已获悉其团队研究情况，也在寻找、追溯相关病例。

　　科昂还表示，为帮助法国抗击疫情，中国将大批口罩、防护服等医疗物资运到法国。“收到从中国驰援来的口罩、防护服等防疫物资时，我们医护人员都特别激动。感谢中国！”

　　“疫情当前，一切国际卫生合作都非常必要。”科昂表示，希望能进一步加强与包括中国在内的各国医疗专家的交流、探讨与合作。“我们必须合力抗击疫情，这对维护世界人民生命安全和身体健康至关重要。”

　　（本报巴黎电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月09日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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