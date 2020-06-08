外交部：希望蓬佩奥别再浪费宝贵时间

人民网北京6月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持8日例行记者会。记者会实录如下：

一、根据双方商定，国务委员兼外交部长王毅将于6月9日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行第十轮中欧高级别战略对话，就中欧关系以及共同关心的问题深入交换看法。此次战略对话将以视频方式举行。

二、为帮助孟加拉国应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向孟加拉国派遣抗疫医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，海南省卫健委选派，已于6月8日上午启程。

中央广播电视总台央视记者：你刚刚发布了中欧将举行第十轮高级别战略对话的消息，能否进一步介绍有关情况？

华春莹：今年是中国同欧盟建交45周年。45年来，中欧双边关系取得长足发展，为双方人民带来实实在在的好处，也为世界和平与繁荣作出积极贡献。新冠肺炎疫情发生以来，中欧对彼此抗击疫情的努力给予了坚定支持，双方积极携手推动抗疫国际合作，丰富了中欧全面战略伙伴关系的内涵。

中国同欧盟2010年建立高级别战略对话机制，目前已成功举行9轮对话，为增进中欧相互理解与信任、加强各领域对话合作发挥了重要作用。在疫情防控形势下，此次王毅国务委员兼外长将以视频形式同博雷利高级代表共同主持新一轮中欧高级别战略对话。双方将利用此次机会，就中欧关系以及共同关心的问题深入交换意见，并为下一阶段中欧高层交往预作准备。

新华社记者：今天是中国和缅甸建交70周年的纪念日。习近平主席今年1月对缅甸进行了国事访问。中方对新形势下中缅关系发展有何期待？

华春莹：中缅互为友邻，两国特殊“胞波”情谊传承千年、历久弥坚。中缅两国于1950年6月8日建交。70年来，双方始终心意相通、真诚相交，坚持做倡导和践行和平共处五项原则的表率，给中缅两国人民带来了实实在在的福祉，也树立了国家间交往的典范，为推动构建人类命运共同体作出了贡献。

今年1月份习近平主席对缅甸进行了非常成功的历史性访问，两国领导人就构建中缅命运共同体达成重要共识，为双边关系未来发展擘画了崭新蓝图，中缅关系进入新时代。这次新冠肺炎疫情发生以来，中缅两国领导人通过信函和通话的方式表达相互坚定支持，两国人民在抗疫斗争中守望相助，生动诠释了唇齿相依、休戚与共的中缅命运共同体精神。

今天，两国领导人已就两国建交70周年互致贺电，表达了推动两国友好关系持续健康发展的良好愿望。下一步，双方将继续积极落实习近平主席访缅成果和两国元首通话共识，扎实推进中缅经济走廊等互利合作，有序组织开展建交70周年系列庆祝活动，共同推动中缅命运共同体走实走深。我们相信，经过抗疫合作的洗礼，中缅关系将迎来更加美好的明天，中缅两国人民也会继续做好邻居、好朋友、好伙伴和好胞波。

中国日报记者：据报道，6月5日，国际原子能机构发布两份伊朗核问题报告，一份是对伊朗履行伊核全面协议义务情况的季度报告，指出伊朗继续违反全面协议关键核领域限制；另一份为伊朗履行保障监督义务情况的报告，指出伊朗仍拒绝向机构提供两处地点的核查准入。6月15日起召开的机构理事会将审议相关问题。中方对此有何评论？

华春莹：中方注意到国际原子能机构发布的伊朗核问题最新报告。报告确认伊朗继续就执行全面协议接受机构监督核查，迄未实施第五阶段减少履约措施，且未将宣布的核材料转用于其他目的。报告并显示，伊朗愿继续就履行保障监督义务问题同机构加强对话合作。

在此我想重申，美国单方面退出全面协议并对伊极限施压，是当前伊核危机的根源。维护和执行好全面协议是解决伊核问题的唯一正确途径。美方应放弃错误做法，避免阻挠其他各方执行全面协议，为外交努力留出空间。中方支持伊方与机构加强对话合作，在维护以往共识的基础上，就保障监督问题寻求妥善解决办法。同时，我们希望各方均能支持上述外交努力，多做有助于缓和局势的事，而不是激化矛盾。我们也相信机构能够秉持客观、公正立场，妥善处理相关问题。

在伊核问题上，中方的出发点始终是维护全面协议，维护多边主义，维护中东地区的和平稳定，维护以国际法为基础的国际秩序。中方愿继续同有关各方紧密协作，为推动伊核问题的政治外交解决做出不懈努力。

中央广播电视总台国广记者：近期，《全面禁止核试验条约》组织名人小组发表声明，对有媒体报道美国讨论重启核试验的可能性深表关切，强调美方如这样做，将打破全球“暂停核试验”规范，严重损害全面禁核试条约机制，呼吁各国重申对条约的坚定支持，并采取具体措施确保条约早日生效。俄方已对声明表达支持。中方对此有何看法？

华春莹：中方此前已就美方内部讨论重启核试验问题表达严重关注。中方支持《全面禁止核试验条约》组织名人小组声明。该条约是国际核军控体系的重要支柱，确立了禁止核试验的国际规范，对推动核裁军、防止核武器扩散、进而维护世界和平与安全具有重要意义。我们敦促美方切实承担起应尽的义务，恪守“暂停核试验”承诺，维护条约的宗旨和目标。我们也希望美方认真倾听国际社会呼声，多做有助于国际核裁军与核不扩散体系的事，不要在破坏全球战略稳定的道路上越走越远。

北京青年报记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥近日发声明和推特称，中方无情地利用弗洛伊德之死进行宣传行动。中方对此有何评论？

华春莹：据报道，今天美国国内新冠肺炎确诊病例已超过190万，死亡病例超过11万，同时由于弗洛伊德之死引发的大规模抗议活动还在持续。我们真心为美国人民感到难过，希望他们尽快渡过难关。

在此情况下，蓬佩奥先生还是满嘴谎言、整天诽谤，令人感到悲哀。从1963年马丁·路德·金高呼“我有一个梦想”到弗洛伊德痛苦呻吟“我不能呼吸”，57年过去了，美国少数族裔的平等权利仍然只是梦想，美国社会依然存在严重的系统性种族歧视。这不是什么外部宣传，而是美国国内各界人士都齐声呼吁反思的一个现实问题。

不干涉内政是中国外交一贯的基本原则，希望包括美方在内的各方都能恪守这一原则。美方有关政客无视自己国内存在的严重问题，疯狂向外甩锅、推责，这很不道德，也无助于解决自身存在的问题。希望他别再浪费宝贵时间了。

法新社记者：世界范围内抗议美国警方暴力执法和种族歧视的活动还在继续，但迄今在中国未看到有任何抗议活动。你对此有何评论？如果中国人民想通过抗议活动来表达支持，中方是否会鼓励？

华春莹：你在中国常驻，应该能观察到，中国国内很多民众也高度关注在美国由于弗洛伊德之死引发的大规模抗议活动。中方也表达了反对任何形式种族歧视的立场。希望美方认真倾听人民的呼声。

深圳卫视记者：此前有媒体报道，美国在世界各地建立了200多家生物实验室，但美方对实验室的功能、用途、安全系数等三缄其口，让当地民众和周边国家深感担忧。有当地民众强烈要求关闭相关的实验室。近日，韩国《统一新闻》发表专栏文章称，驻韩美军在韩国设立了4所比新冠病毒更可怕的炭疽杆菌生化武器实验室。从2009年至2014年，这些实验室共进行了16次炭疽杆菌试验。2015年4月，美方向韩国寄送样本过程中发生配送事故，韩国民众极其不满，纷纷要求信息公开并撤走实验室。今年3月25日，釜山当地民众在记者会上表示，再次要求韩国政府对非法运送毒菌和细菌试验展开调查，强烈要求关闭实验室。中方对此有何评论？

华春莹：我们也注意到有关报道。的确近期此类报道很多，不知真伪。但我知道的是，美国是唯一一个迄今仍在独家阻挡重启《禁止生物武器公约》核查议定书谈判的国家。

我注意到网上很多人都在问：为什么美国要在世界各地建那么多生物实验室？为什么美国一直独家阻挡《禁止生物武器公约》核查议定书谈判？究竟美方有没有什么秘密见不得阳光？这些问题可能都需要向美方去寻求答案。

希望美方本着公开、透明、负责任的态度，正视国际社会的关切和当地民众的生命健康安全，消除国际社会的疑虑。

中新社记者：昨天，中国国务院新闻办公室发表关于《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书。有外媒认为，这是为中国行动辩护。你对此有何评论？

华春莹：昨天，中国国务院新闻办公室发表了《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，几位相关部门负责人应询介绍了白皮书有关内容。

中方发表白皮书绝不是为了辩护，而是为了记录。因为抗疫叙事不能被谎言误导玷污，而应留下正确的人类集体记忆。白皮书记录了中国抗击疫情的艰辛历程，分享了中国疫情防控和医疗救治的有效做法，介绍了中国人民历经疫情磨难的体会和感受，传递了团结合作、战胜疫情的信心和力量。

当前疫情还在全球传播蔓延，世界正处在艰难时刻。中方愿秉持人类命运共同体理念，与各国加强团结合作，尽快战胜疫情。

美国专题新闻社记者：关于中方发布赴澳大利亚旅行提醒，中方有何事实或数据说明种族主义袭击在澳呈上升趋势？为何只针对澳大利亚发布有关提醒？

华春莹：中方有关部门发布赴澳旅行提醒当然有充分事实依据。如果你关注一下澳大利亚媒体的报道，就能看得很清楚。

过去一段时间来，澳国内针对中国、华人乃至亚裔的歧视现象层出不穷，澳媒体上有大量报道。比如，一些澳政客和媒体将新冠病毒称为“中国病毒”，恶毒篡改中国国旗、国徽图案；很多在澳华人华侨遭受言语侮辱甚至围攻伤害；一些华人和亚裔家庭财产遭到破坏，华人和亚裔在日常工作中遭受不公正待遇；悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯等多个澳城市出现带有对华种族歧视意涵的涂鸦或文字。根据澳大利亚人权委员会统计，今年第一季度已有数百名亚裔投诉遭受种族歧视，种族歧视投诉占比高达25%。据澳大利亚广播公司报道，4月一周内就发生3起针对华人家庭的种族主义袭击。新南威尔士州今年1到4月收到241起种族歧视投诉，昆士兰州警方3月到5月初收到22起种族歧视报案。这些难道还不够有说服力吗？

中国政府一向本着负责任的态度，提醒中国公民妥善安排出行计划，做好自身安全防护。我们也奉劝澳大利亚方面正视问题，采取切实措施维护和保障在澳中国公民的安全和权益。

路透社记者：澳大利亚贸易部长周末接受采访时称，关于澳呼吁对新冠病毒源头进行国际调查而造成的中澳关系紧张，过去数周他一直试图就此同中方进行接触，但中方一直未有回复。事实是否如此？中方有何评论？

华春莹：据我了解，中澳双方在北京和堪培拉的外交沟通渠道是顺畅的。关于中澳关系，我们已多次表明，一个健康稳定的中澳关系符合两国共同利益，但这需要双方的共同努力。希望澳方同中方相向而行，切实秉持相互尊重、平等互利原则，多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事。

澎湃新闻记者：我们注意到美、英等国对涉港国安立法作出了强烈反应。美国国务卿蓬佩奥日前对媒体表示，中国共产党拒绝给予向香港人民承诺的自由，违背了同英国签署的协议承诺。中方对此有何评论？

华春莹：近日的确有个别外国政客对涉港国安立法发表了各种各样的言论，但是我不知道他们在发表评论前有没有认真读过《中英联合声明》？能不能准确说出《中英联合声明》的具体条款和具体内容？

《中英联合声明》是中英之间关于中国收回香港及有关过渡期安排的重要文件，共有8条正文和3个附件。第1条规定中国对香港恢复行使主权，第2条规定英国将香港交还给中国。香港回归后，这两条已同时履行完毕。第3条及附件一是关于中方对香港基本方针政策的原则阐述及具体说明，是中方的政策宣示。第4至6条和附件二、附件三规定两国在回归过渡期的有关安排。第7、8条是关于实施和生效的条款。与英方有关的条款随着香港回归和各项后续工作的完成已经都履行完毕。在香港实施“一国两制”，包括中方制定涉港国家安全立法的法律依据是中国宪法和基本法，而不是《中英联合声明》。

蓬佩奥说中方拒绝给香港人民自由，我们可以请他回答一下：在英国对香港156年殖民统治期间，香港有过民主自由吗？28位港督中哪一个是由香港民众选举产生的？那个时候港人有上街抗议示威的自由吗？英国对香港殖民统治时期，英国《叛逆法》还适用于香港。

此次全国人大就涉港国家安全立法针对的是分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动以及外国和境外势力干预香港事务等4类活动，针对的是极少数人严重危害国家安全的行为，不仅不会影响广大香港居民依法享有的各项权利和自由，反而会使香港广大居民的合法权利和自由在安全环境下得到更好行使。因此，遵纪守法的香港公民及外国投资者根本没有任何必要担忧。相信大家也看到了，有关立法决定公布后短短8天的时间里，就有近300万港人联署支持国安立法。连日来，一些著名外资企业，比如汇丰、怡和、太古及渣打等均纷纷表态支持有关立法决定。香港总商会调查显示，61%以上的企业认为长远将从国安立法中受益或者对它们未来在香港运作没有影响。恒生指数连续5日回升。这些都是对涉港国安立法和“一国两制”未来投下的信任票。

至于美方个别政客为何反应如此强烈，其实原因也非常简单，因为他们真正关心的并不是香港人民的自由，而是他们为所欲为破坏中国国家安全的“自由”。蓬佩奥曾说，香港的价值在于，它是可以影响中国的“自由堡垒”，这句话已经泄露了“天机”，这是他内心深处真实的想法。

最后我想强调，维护国家安全在任何国家都属于中央事权。涉港国安立法是依照宪法和香港基本法的规定履行维护国家安全的权力和责任，是为了给香港特区打上“安全补丁”，扎牢篱笆，封堵国家安全漏洞，切实维护中国的国家安全。那些无意从事分裂、颠覆、恐怖活动、破坏中国国家安全的人完全不需要有任何担忧，更没有必要做出过激反应。中方坚决反对任何外部势力企图干预香港事务。

日本经济新闻记者：据印尼媒体报道，中国向联合国递交了关于南海“九段线”和印尼专属经济区重叠的照会。你能否证实？

华春莹：针对印尼常驻联合国代表团近日向联合国秘书长提交的照会，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长递交照会，阐明了中国在南海问题上的立场。我想强调的是，中方有关南海主权权益的主张是一贯的、明确的，符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，不会因某个国家的质疑和反对而改变。

印度报业托拉斯记者：中印军方高官周末举行了会谈以解决边界对峙问题。中方如何评价会谈成果？

华春莹：6月6日下午，中印两军在莫尔多边境会谈会晤站举行军长级会谈，就解决近期边境事态、维护边境地区和平稳定进行了磋商。

近期以来，中印双方通过外交和军事渠道，就解决当前边境事态保持密切沟通。双方一致同意，要落实好两国领导人重要共识，不让分歧上升为争端，共同努力维护边境地区的和平与安宁，为双边关系健康稳定发展营造良好氛围。目前，中印边境区的局势总体是稳定的、可控的。双方有意愿、有能力通过谈判协商妥善解决有关问题。

北京日报记者：据报道，7日，美国共和党联邦参议员斯科特接受采访时称，美方有证据表明，中国正试图破坏或延缓西方国家研发新冠疫苗，不希望美国率先研发出疫苗。相信无论英国或美国率先研发出疫苗后都会分享，但中国不会分享。斯拒绝透露证据细节，称证据来自情报界。中方对此有何评论？

华春莹：这位议员既然说美方有证据表明中国正试图破坏西方国家研发新冠疫苗，那么就请他拿出证据来，不用羞羞答答。美方一些政客编造的针对中国的诬陷造谣和抹黑诽谤实在是太多了。我不知道美国内对于这些针对别国肆无忌惮的造谣和诽谤有无任何法律约束？

我想指出的是，新冠疫苗研发不是中美之争，而是人类与病毒的战斗。哪个国家率先完成疫苗研发并投入使用都将是对人类抗击疫情的贡献。

习近平主席在第73届世界卫生大会上已郑重承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。希望美方也能像中方一样尽快向世界作出郑重承诺：如果美方率先研发出疫苗，将会与世界分享。

(责编：于洋、杨牧)