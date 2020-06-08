斯德哥尔摩华助中心向旅瑞同胞发放防疫物资

人民网斯德哥尔摩6月8日电（王文） 6月6日，受中国驻瑞典大使馆委托，斯德哥尔摩华助中心在中心会所向旅瑞侨胞再次发放来自中国驻瑞典大使馆和中华海外联谊会捐赠的防疫物资。

这次活动筹备工作近两个星期。5月24日，中国驻瑞典特命全权大使桂从友在使馆举办的捐赠仪式上表达了对旅瑞同胞的关心和慰问，委托并指导斯德哥尔摩华助中心的相关发放工作，并嘱咐大家讲好中国抗疫故事、侨胞抗疫故事、中外合作抗疫故事。

为不负使馆的重托，斯德哥尔摩华助中心主任王建荣、常务副主任季展有、副主任王永安、夏海龙等领导班子认真研究制定了严谨的发放计划。为了避免交叉感染的风险，华人华侨可以事先通过电话或微信等预约所需防疫物资数量，实名制登记，即可获得预约专用号码。

6月6日发放日当天正赶上瑞典国庆日，斯德哥尔摩华助中心会馆，上午十点工作人员已经开始准备发放物资。发放时间未到，就有许多华人陆续前来，有序地出示预约号码，很快就能领到工作人员按照预约提前准备好的防疫物资，即便有小部分未预约的华人也可以在现场登记领取。

为了惠及全体在瑞侨民，居住在其它城市的侨胞，则以邮寄的方式快递到户。此次捐赠仪式也得到瑞典各侨团的积极参与，在大家的支持和配合下，全天顺利发放近四万个口罩等防疫抗疫物资。

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