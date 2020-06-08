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防疫、生产两不误，沙漠现“棋盘”——记中企承建科威特住房基建项目

2020年06月08日13:16  来源：新华网
 

　　新华社科威特城6月8日电 通讯：防疫、生产两不误，沙漠现“棋盘”——记中企承建科威特住房基建项目

　　新华社记者王薇 聂云鹏

　　凌晨5点，沙漠上晨曦初露，老魏已站在项目工地入口处，等待数十辆搭载几千名外籍劳工大巴的到来。每一辆大巴入场前，他都会和体温检测员一起上车为劳工测体温，并叮嘱他们“戴好口罩，保持1.5米安全距离”。

　　老魏全名叫魏建甫，是中国能建葛洲坝集团科威特穆特拉项目部安全管理部主任。位于沙漠地区的科威特穆特拉住房基础设施建设项目于2017年4月底正式开工，是中科“一带一路”合作的重要项目，建成后将供40万人居住。中国能建葛洲坝集团主要负责该项目大部分土石方工程、管网工程、道路工程、变电站工程等配套基础设施建设。

　　在方圆30平方公里的项目现场，有8个施工区和7个办公营地。每天，老魏带着他的团队不仅要为出入施工区的人员检测、登记体温，还要深入各营地，用张贴海报、“安全小喇叭广播”等形式督促员工加强防控。

　　在穆特拉项目工地上，像老魏这样的安全员还有40多名。自科威特2月下旬出现新冠疫情以来，抓防疫、保生产就成了项目的首要任务。项目部将防控措施落实到细微之处，将所有员工和管辖区域划分为150多个网格，每个网格内都有专员管理，全面落实网格内体温测量、口罩佩戴、日常消杀、安全社交距离、防疫宣传等管控措施。

　　所有防疫措施都是为生产建设保驾护航。在员工紧缺的情况下，项目组通过精细化作业、优化工艺流程、提升资源利用率等方法，最大限度提高了施工效率。截至目前，施工难度和危险性最高的深管沟工作已完成96%，变电站已建成近400座，道路工程完成近60%。

　　如今，通过航拍图可以看到，沙漠上已经出现了轮廓清晰、图案各异的8个“棋盘”，那就是未来的8个社区。在每个“棋盘”内，深蓝色曲线是联通的道路；土黄色的矩形方块意味着地下水、电、通讯管网已经完备，交工后，科威特居民可以在上面按照自己的规划修建房屋。

　　中国企业的严格防疫措施和生产成绩得到了当地政府的肯定。负责管理项目部所在辖区的杰赫拉省警察局局长阿布·萨利赫称赞道，中国企业真正与当地政府做到了联防联控。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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