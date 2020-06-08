患难见真情 共同抗疫情

5月5日，中国抗疫医疗专家组在科特迪瓦经济首都阿比让考察新冠肺炎患者定点收治医院和新冠病毒检测机构，并与当地医生就诊疗方案、集中隔离点管理、检测方法等深入交流。

新华社发

5月7日，华晨宝马沈阳铁西工厂生产线员工在进行整车质量检测。

华晨宝马有限公司供图

4月22日，在马来西亚吉隆坡，中国赴马抗疫医疗专家组与马各地中医药界人士视频连线，围绕在抗击新冠肺炎疫情过程中如何发挥中医中药作用等问题进行了交流。

新华社记者 朱 炜摄

4月15日，中国赴沙特阿拉伯抗疫医疗专家组从宁夏银川启程，工作人员在装运援助沙特阿拉伯的温度仪、口罩、防护服等医疗物资。

新华社记者 冯开华摄

与学生分享对中国担当的见解

（美国）潘维廉

在做好本国疫情防控工作的同时，中国秉持人类命运共同体理念，以实际行动推动抗疫国际合作，为全球携手战胜疫情注入了信心。国际社会只有形成合力，才能战而胜之。这也是抗击新冠肺炎疫情中，中国与世界分享的一大经验

最近，我被中央广播电视总台授予“感动中国2019年度人物”。这与我写的书《我不见外——老潘的中国来信》不无关系。在书中，我从一个外国人的视角，记录和展现了中国改革开放的历史进程和伟大变革。说实话，不是我感动中国，是中国感动我，感动世界。

1988年，怀着对中国的好奇，我举家搬到了厦门。此后30多年的时间里，我在厦门大学任教，被亲切地冠以“老潘”的称呼，与这里的师生建立了深厚的感情。工作之余，我喜欢自驾游历中国，探寻这个国家快速发展的秘诀，感受中国人民与日俱增的幸福感。

今年1月，我和妻子利用寒假回美国看望亲人。疫情暴发后，我牵挂着在中国的朋友们，而他们却以积极、勇敢的态度反过来鼓励我。其间，我收到了很多来自中国的信息，“我们很谨慎，但并不害怕”“疫情发生后，我们有更多时间可以与家人相处，去阅读、学习”“我们一定能战胜疫情，就像历史上曾克服种种困难一样”……字里行间充满了笃定和信心。

事实证明，中国人民以团结、决心和智慧走出了逆境。一个个非凡的举措，让中国抗击疫情取得明显成效，也为全世界抗疫积累了宝贵经验。在做好本国疫情防控工作的同时，中国秉持人类命运共同体理念，以实际行动推动抗疫国际合作，为全球携手战胜疫情注入了信心。一段时间来，中国向许多国家伸出援手，包括捐助检测试剂和口罩等医疗物资、派出医疗专家组、组织召开视频会议分享诊疗和防控经验等。

我常常与学生们分享自己对中国担当的见解。如今，中国通过共建“一带一路”这一富有远见的倡议，整合各方资源、加强国际合作，积极帮助沿线国家加强基础设施建设、提供教育医疗等服务，给当地老百姓带来了实惠。我的孩子正在非洲做医疗志愿者，听他讲述，即使是在非洲最偏远的地区，也能看到中国人与当地人携手合作的身影，他们帮助非洲国家修建道路、港口、大坝和医院等。

病毒不分国界，是全人类面临的共同挑战。在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次。国际社会只有形成合力，才能战而胜之。这也是抗击新冠肺炎疫情中，中国与世界分享的一大经验。

（作者为中国政府友谊奖获得者、厦门大学教授，本报记者陈尚文采访整理）

写一首歌呼吁全球合力抗疫

（美国）马克·力文

抗击新冠肺炎疫情，中国政府果断决策部署，积极行动；中国人民团结一致、同舟共济。中国全力应对疫情并努力向国际社会提供力所能及的帮助，彰显了负责任大国担当，体现了构建人类命运共同体的精神内涵

2005年，我第一次来到中国。从那时起，我就一直向美国朋友讲述我在中国的生活和经历。新冠肺炎疫情发生后，我在北京的家中居家隔离和工作。从每天的新闻报道中，从与许多同事和学生的在线交流中，我深入了解到中国正在与疫情展开艰苦卓绝的人民战争。我很想写一首歌来表达我的心情。

抗击新冠肺炎疫情，中国政府果断决策部署，积极行动，采取了科学防治、精准施策等措施；中国人民团结一致、同舟共济，再次展现出强大的集体行动力与合作精神。离开亲人支援湖北的医护人员，运送生活必需品的社区工作者和快递小哥，检查进出人员体温的安保人员……我的很多中国朋友都说，抗击疫情是每个人的责任。

世界卫生组织积极评价中国政府和中国人民抗击疫情所做的努力，认为“中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施”。然而，个别国家将病毒污名化，不承认这是一个需要国际社会共同努力才能克服的普遍问题，对此我感到很难过。

这些信息不断在我的脑海中涌现，我很快用英文写下了一首歌《全球协力，共同战疫》，并用吉他弹唱。在歌中我这样写道：“狡猾的病毒多国蔓延……世界卫生组织赞扬了中国的巨大努力……惊慌失措没有作用，但共同努力一定可以……”

我把这首歌发给了我的美国和中国朋友，得到了很好的反馈。许多人激动地说，他们很欣赏中国人民团结、奉献的精神，认为全世界应该携手共同战胜疫情。这首歌还发布在社交媒体平台上，获得了很多网友的点赞。

我很高兴地看到，中国的努力正取得成功，经济社会运行逐步趋于正常。目前，全球疫情仍呈现扩散蔓延势头，很多国家的人民正与时间赛跑、与病魔抗争。中国向很多国家伸出援手，派遣了医疗专家组，捐助呼吸机、口罩等医疗物资。中国全力应对疫情并努力向国际社会提供力所能及的帮助，彰显了负责任大国担当，体现了构建人类命运共同体的精神内涵。

“我们一定要战胜新冠病毒，全世界一定要打败它，因此在每一个地方，我们必须站在一起”——正如我在歌中所写，我呼吁全球合力抗疫，让我们的共同家园变得更加美好。

（作者为中国政府友谊奖获得者、中央民族大学外籍教师，本报记者王慧采访整理）

进一步提升合作互信力度

（德国） 魏岚德

秉承合作精神，我们努力为中国经济快速复苏贡献自己的力量。目前中国汽车企业已全面复工复产，行业整体产能不断提高。我们坚信这一市场的长期增长潜力不会改变

在过去的几个月里，中国政府展现出卓越的领导力、勇于担当的气魄以及果断的决策力，及时调集全国资源，充分应用大数据等数字科技监测民众健康状况，有效控制了疫情。其中，中国人民的合作精神尤为令我印象深刻。即便在春节这一走亲访友的传统节日里，人们依然能够负起责任，待在家中。这种合作精神是这一特殊时期人们关怀彼此的最好方式。

作为中德合资企业，华晨宝马始终将合作精神奉为准则，提倡并践行多元文化间的团结协作与携手共赢。危急时刻，这一精神也鼓舞着我们直面疫情挑战，与政府、经销商等共克时艰。华晨宝马沈阳生产基地自2月17日恢复生产，产能逐步提升。与此同时，各级地方政府积极采取措施，简化行政审批流程，支持我们的供应商恢复生产，并保障我们员工及家人的健康安全。正是由于这些措施的大力推行，目前中国汽车企业已全面复工复产，行业整体产能不断提高。

同时，中国为市场注入更多流动性，推出一系列金融政策支持企业发展、提振消费者信心；越来越多的地区加快出台促进汽车消费的政策。这些举措形成合力，最大程度刺激市场需求。中国一直是宝马在全球最重要的市场之一，我们坚信这一市场的长期增长潜力不会改变。华晨宝马的所有投资会持续进行，沈阳在建的工厂项目也在顺利推进。秉承合作精神，我们努力为中国经济快速复苏贡献自己的力量。

疫情不仅危及人类的生命健康，也对全球经济造成深远的影响。这让我们更加清晰地认识到，在经济全球化的今天，团结一致、勠力同心对全人类的重要意义。中国成功遏制疫情蔓延，并在力所能及的情况下支持其他国家抗击疫情，为世界各国提供了借鉴，提振了信心。随着全球范围内家庭收入的减少和失业率的上升，疫情造成的严重经济后果将日益凸显。我们将面临重振全球经济的任务，国际社会应进一步提升合作与互信的力度。

积力之所举，则无不胜也。在此非常时刻，国际社会应摒弃对抗性思维，团结一致，将合作精神发扬光大。唯有如此，人类才能尽快驱散病毒的阴霾，全球经济才有望尽快复苏。

（作者为中国政府友谊奖获得者、华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官，本报记者李琰采访整理）

为全球利益作出卓越贡献

（德国）亚历山大·塔希曼

不惜一切代价挽救生命。政府展现出高度负责的担当，受到了民众的信任和支持。面对重大突发公共卫生事件，国际合作不仅是一种选择，更是一种道义和责任。各国应认真对待、摒弃偏见，公正理解中国提出的各项行动倡议

中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，这确实来之不易。中国人口众多且相对集中，春节假期又带来大量的人员流动。这些都加大了应对突发公共卫生事件的难度和挑战。面对疫情，中国上下一心、齐心战疫。中国人民表现出可贵的团结精神，愿意为他人利益作出重大牺牲，让人印象深刻。我的很多中国同事积极支援一线，不仅自愿到定点收治新冠肺炎患者的医院工作，而且主动要求去最危险的岗位。这些挺身而出的中国医务工作者在应对疫情过程中作出了突出贡献。更为重要的是，中国政府明确表示，不惜一切代价挽救生命。政府展现出高度负责的担当，受到了民众的信任和支持。

中国不仅保护本国人民，也关心全球公共卫生安全。中国政府在采取严格防控举措的同时，及时公开共享相关信息数据，分享抗击疫情的实践经验，包括严格减少社会交往、扩大体温监测范围、建立集中收治医院、利用数字技术追踪感染路径等，为许多国家抗击疫情提供了借鉴。毫无疑问，在这场全球性危机中，中国为全球利益作出了卓越贡献。

中国分享疫情信息数据具有重要意义。在面对未知的公共卫生安全挑战时，信息共享极为重要。这是建立人与人之间、政府与人民之间以及国与国之间相互信任关系的主要条件。信任能够让人们更理性而坚定地参与到应对行动中来，有助于各国携手取得抗疫成功。这正是中国与他国分享抗疫信息的意义所在。

面对重大突发公共卫生事件，国际合作不仅是一种选择，更是一种道义和责任。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席强调，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对。这是完全正确的，各国应认真对待、摒弃偏见，公正理解中国提出的各项行动倡议。

在抗击疫情的过程中，包括医护人员在内的无数人不顾自身安危，贡献着他们的力量。这些奉献不应被辜负，国际社会应该加强合作，团结起来。我们必将战胜疫情。

（作者为中国政府友谊奖获得者、西南医科大学附属医院教授，本报记者任皓宇采访整理）

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)