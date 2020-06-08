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促进俄中经贸合作迈上新台阶（见证·中国机遇）

——访俄罗斯亚洲工业企业家联合会主席曼科维奇

本报驻俄罗斯记者  张光政

2020年06月08日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国注重数字经济发展，并继续出台相关支持政策，俄中贸易前景更加广阔。”近日，俄罗斯亚洲工业企业家联合会主席维塔利·曼科维奇在接受本报记者采访时指出，在国际疫情持续蔓延、世界经济下行风险加剧、不稳定不确定因素显著增多背景下，“中国在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，给各国经济恢复和增长带来机遇和希望。”

　　曼科维奇表示：“俄中是搬不走的好邻居、拆不散的真伙伴。在抗击疫情中，两国始终相互支持，团结合作。双边贸易逆势增长，这在世界经济整体下行背景下尤其难能可贵。”据中国海关总署数据，今年第一季度中俄双边贸易额达到253.5亿美元，同比增长3.4%。逆势上扬的数据凸显了两国经贸关系的韧性和潜力。“双方正在探讨常态化疫情防控中采取灵活多样的新合作方式，推动俄中双边合作不断发展。”

　　随着5G、物联网、人工智能等技术迅速发展，中国的数字经济、线上消费迸发出崭新活力。曼科维奇说，俄罗斯亚洲工业企业家联合会日前举行了主题为“数字丝绸之路与数字经济对接”的线上研讨会，探讨如何加快开拓电子商务、云经济等新兴领域，为常态化疫情防控下两国经济恢复增长提供动力。“电商网购、在线服务等新业态在中国抗击疫情中发挥了重要作用，中国政府提出要继续出台支持政策，这必将进一步激发数字经济的优势。”曼科维奇认为，俄罗斯政府已将数字经济列为其经济增长的重要支点。“为实现在2024年将俄中双边贸易额提升至2000亿美元的目标，必须加强创新、推动传统贸易转型。”

　　曼科维奇表示，2020年开启了俄中科技创新年，两国数字经济合作迎来新契机。俄罗斯亚洲工业企业家联合会将开设科技创新合作中心，准备将更多俄罗斯的科技成果推向包括中国在内的亚洲市场，促进俄中经贸合作迈上新台阶。“相信经过疫情考验，俄中战略协作将更加坚韧强大，两国人民友谊必将历久弥坚。”

　　（本报莫斯科电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月08日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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